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國有非公用土地減租 財政部鬆口了

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
財政部長蘇建榮。記者林伯東／攝影
財政部長蘇建榮。記者林伯東／攝影

因應新冠肺炎疫情衝擊，財政部長蘇建榮今天在立法院財政委員會中表示，目前正在研議國有非公用不動產減租方案；根據財政部規劃，包括地上權也都會列為這一波減租對象，不會有差別待遇。

國民黨立委賴士葆今天在立法院財委會質詢表示，各部會針對所屬企業都有祭出減租方案，例如交通部、經濟部、台北市政府、新北市政府，唯獨財政部特別摳門，國產署針對經管的國有非公用不動產租金，只提供緩繳，並未提供減租。

蘇建榮表示，比較大宗的國有地都是由各部會經管，針對國產署經管部分，財政部也正在研議國有非公用不動產減租方案，後續會再向行政院報告。賴士葆表示 ，國產署經管的國有非公用土地一年租金規模18億元，要求財政部在一個禮拜內完成研議。

立委江永昌表示，台北市公有房地產已經有9000戶受惠，公財政部公有土地不帶頭，要民間怎麼降租？

國產署長曾國基表示，緩收不用報院，財政部國產署就可以決定，但是減收一定要報院，需要行政院核定，目前研議是全部減租，包括地上權全部一起算進去，不能有差別待遇，而且不會只有國有非公用不動產，還包括地方政府工廠，以及退撫和和台糖等單位，也都要全部跟進，是否溯及既往也在研議當中。

國產署 財政部 地上權

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