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因應疫情衝擊 財政部研擬國有非公用土地減租

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
行財政部長蘇建榮（圖）。聯合報記者許正宏／攝影
行財政部長蘇建榮（圖）。聯合報記者許正宏／攝影

因應新冠肺炎疫情發展，財政部長蘇建榮今（30）日在立法院財政委員會中表示，目前正在研議國有非公用不動產減租方案，後續將向行政院報告後。

國民黨立委賴士葆今日質詢蘇建榮指出，各部會針對所屬企業都有祭出減租方案，例如交通部、經濟部、台北市政府、新北市政府，唯獨財政部國產署針對經管的國有非公用不動產租金，只提供緩繳，並未提供減租，呼籲蘇建榮別當「鐵公雞」部長。

蘇建榮對此表示，比較大宗的國有地都是由各部會經管，針對國產署經管部分，財政部也正在研議國有非公用不動產減租方案，後續會再向行政院報告。賴士葆表示，國產署經管的國有非公用土地一年租金規模也有近20億元，要求財政部在一個禮拜內完成研議。

國產署日前表示，在防疫期間提供國有非公用不動產合法使用人緩繳租金因應措施，包括地上權地租、委託經營經營權利金。合法使用人如無法如期繳納租金，有緩繳租金需求者，今年度按契約約定（按月、季、半年或每年限繳期限）應繳納租金，尚未繳納或未屆繳款期限者，得申請展延繳納期限至今年12月底前繳清，期間免計收違約金及遲延利息。

國產署 租金 財政部

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