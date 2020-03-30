類金融危機？ 楊金龍：肺炎疫情像天災 受控後復甦較快

中央銀行總裁楊金龍今（30）日赴立法院財委會報告時指出，有人將本次肺炎疫情的衝擊比擬為金融危機，但兩者本質不同，金融危機拖累實體經濟，金融體系修復緩慢影響實體經濟復甦速度；肺炎疫情則像天災，在疫情受控後，經濟應能較快復甦，但目前疫情仍具高度不確定性。

央行今日報告主題為：「世界各國為因應新冠肺炎之衝擊，採取對策 (例如：採行的QE與減稅政策等)對我國財政、 金融、經濟整體環境所造成之影響與政府因應之道」。

楊金龍在央行書面報告中指出，嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情進入全球大流行，受創地區從全球生產重鎮中國大陸，擴散至歐美先進國家，這些國家民間消費需求牽動全球經濟成長力道，尤其是美國的民間消費占全球民間消費比重高達1/3，疫情及防疫管制帶給全球經濟供給面及需求面的雙重打擊，全球經濟前景堪虞，市場氛圍因而急遽惡化致國際金融市場大幅震盪。

金融市場震盪、經濟活動停頓，各國紛紛推出大規模激勵性財政政策及貨幣政策的場景，喚起世人對2008年全球金融危機的記憶，並將本次疫情的衝擊比擬為金融危機，但兩者本質並不相同。前者為美國長年不當的金融自由化膨脹資產價格埋下危機，金融泡沫破滅後致需求萎縮，拖累實體經濟，金融體系修復緩慢影響實體經濟復甦速度；後者則像天災，實體經濟遭到生產受阻及需求下滑衝擊，使金融市場恐慌，但在疫情受控後，經濟應能較快復甦，但目前疫情仍具高度不確定性。

楊金龍表示，各國防疫措施將影響跨國企業營運，在全球供應鏈緊密結合下，產業斷鏈風險上升。此外，消費信心受衝擊，且主要國家紛紛採取防疫管制措施，全球需求成長大幅減緩。主要國家製造業及非製造業 PMI 皆遽降。

影響所及，失業人數恐急遽增加、國際機構一再下修本年全球經濟成長率，IHS Markit 2月18日發布每月例行經濟預測時，僅將本年全球經濟成長率預測值略下調0.1個百分點至2.5%；3月12日發布臨時性報告，考量疫情擴散，將預測值下修至 1.7%，3月17日再下修至僅0.7%，國際機構及投資銀行紛紛下修本年全球經濟成長率預測值；另因恐慌情緒蔓延，導致國際金融市場大幅震盪。

至於主要國家針對此次疫情所實施的貨幣與財政政策，楊金龍表示，著眼於事件對實體經濟衝擊的方式及當前金融環境與以往有所差異，主要國家因應2008年全球金融危機與本次肺炎疫情採行的貨幣與財政政策不盡相同。