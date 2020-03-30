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財經觀點／化危機為轉機 企業要有指數思維

聯合報 / 德明財經科大行銷所副教授謝閔瑜
德明財經科大行銷所副教授謝閔瑜。圖／謝閔瑜提供
德明財經科大行銷所副教授謝閔瑜。圖／謝閔瑜提供

新冠肺炎疫情擴大衝擊全球經濟，對產業影響前所未見。許多大型企業、小型商家蒙受巨大損失，撐不住者黯然退場，存活者紛紛苦惱著如何逆勢突圍？從長遠的角度來看，致力提升「企業免疫力」絕對是重點，但要改變商業模式，翻轉企業組織文化，則必須從「思維」的轉變開始 。

近年世界五百強企業名單消長，很多大企業被成立不到十年的新創公司擠出排名，探究原因，就是企業的「線性型」與「指數型」的思維差異。

這兩者的不同處，用一個簡單的比喻，比如早上起床去公園運動，打算走二千步，每一步如果是一公尺，那麼二千步就是兩公里，這就是「線性型」；倘若，每跨出一步，都比上一步大一倍，亦即第一步是一公尺，第二步是兩公尺，第三步是四公尺…，當邁出三十步後，你知道距離有多遠嗎？答案是十億公尺，可以繞地球二十八圈，這就叫做「指數型」。所以有人把指數型思維叫做登月思維。

轉換成企業經營角度，比如想開一家咖啡廳，一年預計賺五十萬，想賺五百萬，你就得開十家店。萬一一家店慘賠，則可能全盤皆輸。台灣企業普遍存在這類思維模式，也是無法創造獨角獸的主因。這是線性型思維。

然而，指數型思維是以翻倍的形態來計算事物增長速度，它讓產品或營運工作、社群等，以指數型的方式成長，讓用戶以指數型的方式拓增，讓內耗成本、營運成本以指數型的方式下降，使其增長以病毒形式擴散，有別於傳統的線性思維。

希望此次疫情帶來的企業危機，能夠成為突破傳統競爭格局的轉機。當指數型成長已是許多獨角獸企業的標準配備，你是否也有了新思維？

疫情 咖啡廳 新冠肺炎 轉機

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