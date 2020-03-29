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明起降0.8元 汽油連五跌寫17年新低

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美疫情嚴峻油價連五跌 中油：明起95無鉛汽油來到1字頭

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
中油、台塑汽油明天再降價，92、95都會看見1字頭。記者鄭國樑／攝影
中油、台塑汽油明天再降價，92、95都會看見1字頭。記者鄭國樑／攝影

美國新冠肺炎疫情嚴峻，國際原油需求萎縮。中油自明（30）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調降0.8元，連續五周調降。調整後92無鉛汽油每公升18.2元、95無鉛汽油每公升19.7元、98無鉛汽油每公升21.7元、超級柴油每公升15.4元。繼92無鉛汽油跌破2字頭後，明起95無鉛汽油也將來到1字頭。

前次92無鉛汽油價格低於19元為2002年9月27日18.5元；98無鉛汽油前次低點則是在2004年1月7日當時為22.3元。

95無鉛汽油2月24日時每公升仍達27元，若下周跌至19.7元，汽油每公升累積調降7.3元，若車主同樣加滿50公升油箱，下週將較2月底時省下365元。

台灣中油表示，本周受沙俄等油國削價增產、美國各州新冠肺炎病例激增等因素影響，造成國際原油價格下跌。本周調價指標7D3B周均價為每桶24.99美元，較前周28.01美元下跌3.02美元，新台幣兌美元匯率貶值0.007元，國內油價依公式計算跌幅為8.61％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調降0.8元，足額調整。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕對沒有「漲多跌少」或「只漲不跌」。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此也呼籲消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油。

原油價格 中油

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