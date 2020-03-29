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財經觀點／ 疫情波及家電業 供應鏈有隱憂

聯合報 / 中華民國電器公會全國聯合會理事長廖全平
中華民國電器公會全國聯合會理事長廖全平。圖／聯合報系資料照片
中華民國電器公會全國聯合會理事長廖全平。圖／聯合報系資料照片

這一波新冠肺炎疫情下，台灣家電產業受影響相對輕，一至二月整體營收平均下跌約一成，四月之後天氣逐漸轉熱，市場對冷氣、冰箱、冰櫃、電扇等的需求量擴大，尤其冷氣、冰箱及冰櫃的單價較高，家電產業業績可望好轉。

在政府貨物稅退稅最高二千元的政策下，包括家用冷氣、冰箱及有壓縮機的除濕機都適用，消費者很容易申請到手，尤其手續十分簡便，使民眾申請意願大為提高。二千元是一筆不算少的購買誘因，貨物稅退稅助益家電產業可以受惠到二○二一年六月底止。

台灣家用冷氣以室外機計算，今年約有一百一十萬台的市場規模，跟去年同期相當。在新冠肺炎、ＰＭ二點五議題升溫下，現今的冷氣大都具有空氣清淨的功能；而兼具清淨以及殺菌功能高檔的空氣清淨機熱賣，以一、二月的銷售量來說，平均增加二成以上。

具有洗脫烘功能的滾筒洗衣機受到的青睞度有增無減，加熱洗衣可達六十度，具有殺菌效益。

在需求面上尚有抗疫議題支撐營業額，但供給面令人擔心，台灣家電業對大陸家電業依存度日趨升高，大陸在元月、二月受到新冠肺炎疫情影響，復工不易，也衝擊到台灣家電的供應鏈，由於向大陸進口家電相關零件部分產品短缺，曾出現斷貨危機，所幸，三月起，大陸工廠陸續復工，受到波及的程度將會逐步去除。

台灣的市場規模小，大陸市場大，以家用冷氣為例，大陸市場規模一年高達四千萬台以上，是台灣的卅倍以上，對岸生產二天就足以供應台灣一年約一百一十萬台的數量了。自大陸進口半成品降低成本，是台灣家電業抗衡日本、南韓等國際家電大廠的作法之一。

目前大陸疫情似乎受到控制，但歐美情況不樂觀，萬一大陸受波及，疫情又開始蔓延，台灣家電又可能面臨斷鏈問題。（記者張義宮整理）

新冠肺炎 疫情 貨物稅 除濕機 營收 南韓 家電

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