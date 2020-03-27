中小企業投資再添八家 合計投資20億

經濟部今（27）日召開中小企業投資審查，再添八家中小企業擴大投資20億元，包括耀穎光電、東緯機械、笙特科技、晉弘科技、福記冷凍食品、建瑋棉織、豐昌行國際及芬芳烹材。

經濟部指出，目前中小企業投資方案已經通過184家中小企業投資約834億元，帶來7,743個本國就業機會。合計投資台灣三大方案，已帶動418家企業投資約9,272億元，預估創造77,165個本國就業機會，後續尚有63家企業排隊待審。

經濟部表示，因應5G產業加速發展，耀穎光電斥資逾3億元擴建桃園市蘆竹廠，增加光感測IC及屏下指紋辨識器產線，預計可增加本國82個工作機會。

東緯機械考量原大里廠房生產線已不敷使用，為提升產量及銷售成果，決定在台中市太平區斥資逾2億元興建廠房，同時導入智慧化硬體設備，再創銷售巔峰。

笙特科技預計增聘27位本國專業人才，投入逾2億元在宜蘭科學園區興建生醫材料研發暨智能生產基地。

晉弘科技斥資逾1億元擴大目前新竹科學園區生產基地，導入全自動化設備，進行「微型影像感測模組」開發，預計將可創造近30個本國就業機會。

福記冷凍食品為突破現有加工生產技術，預計斥資逾4億元在高雄市湖內區新建AI新廠，發展自動化冷鏈生產線，提升現有蛋品加工技術，將提供國內28個就業機會。

建瑋棉織為了解決環保問題，並整合上中下游產業供應鏈，預計投入逾1億元在雲林斗六竹圍子絲織工業區新建毛巾整染加工示範廠，設置中央控制智能化系統，將增聘10位本國人才。

豐昌行國際將在宜蘭利澤工業園區新建廠房，增設高科技設備，運用5G聯網串聯客戶端到生產線每道工序，將傳統靠大量手工的珠寶加工轉型智慧化生產，預計投入逾1億元，增加74位本國員工。

芬芳烹材考量高度依賴人力導致營運成本高居不下，決定斥資近4億元於新北市樹林區啟動擴廠計劃，並委由工研院協助導入智慧餐飲供銷物流服務模式，整合上下游產銷履歷追蹤，以達成穩定安全供貨並降低成本之目標。