快訊

英國情侶損我國形象 指揮中心定案「不給補償金」

英國新冠肺炎疫情嚴峻 首相強生也中鏢

中小企業投資再添八家 合計投資20億

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

經濟部今（27）日召開中小企業投資審查，再添八家中小企業擴大投資20億元，包括耀穎光電、東緯機械、笙特科技、晉弘科技、福記冷凍食品、建瑋棉織、豐昌行國際及芬芳烹材。

經濟部指出，目前中小企業投資方案已經通過184家中小企業投資約834億元，帶來7,743個本國就業機會。合計投資台灣三大方案，已帶動418家企業投資約9,272億元，預估創造77,165個本國就業機會，後續尚有63家企業排隊待審。

經濟部表示，因應5G產業加速發展，耀穎光電斥資逾3億元擴建桃園市蘆竹廠，增加光感測IC及屏下指紋辨識器產線，預計可增加本國82個工作機會。

東緯機械考量原大里廠房生產線已不敷使用，為提升產量及銷售成果，決定在台中市太平區斥資逾2億元興建廠房，同時導入智慧化硬體設備，再創銷售巔峰。

笙特科技預計增聘27位本國專業人才，投入逾2億元在宜蘭科學園區興建生醫材料研發暨智能生產基地。

晉弘科技斥資逾1億元擴大目前新竹科學園區生產基地，導入全自動化設備，進行「微型影像感測模組」開發，預計將可創造近30個本國就業機會。

福記冷凍食品為突破現有加工生產技術，預計斥資逾4億元在高雄市湖內區新建AI新廠，發展自動化冷鏈生產線，提升現有蛋品加工技術，將提供國內28個就業機會。

建瑋棉織為了解決環保問題，並整合上中下游產業供應鏈，預計投入逾1億元在雲林斗六竹圍子絲織工業區新建毛巾整染加工示範廠，設置中央控制智能化系統，將增聘10位本國人才。

豐昌行國際將在宜蘭利澤工業園區新建廠房，增設高科技設備，運用5G聯網串聯客戶端到生產線每道工序，將傳統靠大量手工的珠寶加工轉型智慧化生產，預計投入逾1億元，增加74位本國員工。

芬芳烹材考量高度依賴人力導致營運成本高居不下，決定斥資近4億元於新北市樹林區啟動擴廠計劃，並委由工研院協助導入智慧餐飲供銷物流服務模式，整合上下游產銷履歷追蹤，以達成穩定安全供貨並降低成本之目標。

延伸閱讀

遠端設備需求熱 經濟部：有望減緩疫情衝擊

IHS Markit預測：美、日、歐元區今年經濟衰退 台保1

1988紓困專線27日上路 諮詢服務一週7天

疫情重創全球經濟 台灣「這些產業」不畏逆風成長

相關新聞

2月景氣燈號續呈綠燈 預估疫情將全面衝擊3月表現

國發會今公布2月景氣對策信號，燈號續呈綠燈，已連續四個月呈現綠燈，但受到新冠肺炎疫情影響，領先指標已連續4個月下跌，且跌...

疫情重擊金融市場 股票投資時機下探7年低點

新冠肺炎疫情蔓延全球，重創金融市場，消費者信心也連帶受挫，中央大學台經中心今天公布3月消費者信心指數（CCI）降至78.51點，其中「未來半年投資股票時機」驟跌至53.70點，創逾7年新低。

疫情重創全球經濟 台灣「這些產業」不畏逆風成長

新冠肺炎疫情全球大爆發，各國防疫措施已波及經濟活動的正常運行，不利今年全球經濟表現，根據經濟部統計處今（27）日發布的「...

兩岸ECFA若停 沈榮津：影響外貿在5％內

新冠肺炎疫情持續延燒，國安局長邱國正日前在立院答詢時表示，認為中國大陸有可能中止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）。經濟部...

老農福音 月退最高領2.6萬

行政院院會昨（26）日拍板「農民退休儲金條例草案」，農委會將推動農民退休金制度為「老年農民福利津貼」加上「農民退休儲金」，參與農民年滿65歲時，將可按月請領退儲金。依農委會試算，自30歲起提繳35年者，每月估最高共可領新台幣2.6萬餘元。

農民退休儲金草案 政院拍板

行政院會昨通過「農民退休儲金條例」草案，將送立法院審議，未來參與退休儲金制度的農民，退休時，可領老農福利津貼與農民退休儲金。經試算，農民投保退休儲金若都以我國基本工資為原則提繳百分之六，加上政府相對提撥，卅歲開始月繳一四二八元保費的農民，在六十五歲退休時，加上老農津貼，共可月領兩萬六千元。

全球疫情若蔓延到六月 國發會：我GDP難保2

國發會今天將公布最新景氣燈號，國發會主委陳美伶昨表示，觀察二月台灣對疫情的管控，燈號「不至於太差」；但她也表示，若以最悲觀情況估算，全球疫情蔓延到六月，可能影響我國經濟成長率一點四個百分點。

國發會推估最嚴峻情況 台灣今年GDP恐難保2

新冠肺炎疫情全球大流行，重創台灣經濟。國發會主委陳美伶昨（26）日在立法院表示，若疫情延燒至6月，最悲觀的負面影響恐讓台灣經濟成長率減少1.4個百分點；若以此推估，經濟成長率恐下修至1.32%，今年難「保2」。

到手的新聞台飛了？台數科：盼外界勿臆測

台數科申請旗下頻道變更為新聞台3月初獲准，沒想到7天後翻盤「補件續審」，這張到手的新聞台執照卡住，引起政壇、業界諸多傳聞...

從文曄本次股東會議案談符合公司治理的籌資決策

大聯大公司與文曄公司之間的公開收購事件，之前原本已經因為收購期間屆滿，完成公開收購，而告一段落。不過，因為文曄公司董事會在公開收購期間即預為公布提前至3月27日召開該公司今年度的股東常會，從而，本於股

金管會證期局專業執法，監管作為殊值肯定

大聯大公司於今年二月初完成公開收購，順利取得文曄公司30%股權而成為該公司最大股東後，文曄公司董事會隨即先於2月15日提出私募乙種及/或丙種特別股、私募普通股、現金增資詢價圈購等三項股東常會增資議案，

論股東會召集程序的瑕疵

股東會原則上由董事會召集，然而，公司法對於股東會召集之地點與時間並無明文規定，這是否意味董事會可隨意訂定？舉例來說，若某公司董事會將股東會之地點訂在玉山主峰山頂，或是將會議時間訂為上午六點，是否符合公

熱門新聞

星宇航休兵期做這件事 粉絲感動：期待再飛的那天

傳統型保單 保費看漲三成

「習慣最危險」輸在石油ETF的人敗在哪？

想免費預購口罩 記得利用刷卡或數位帳戶轉帳優惠

星宇航空指定！ 胡同燒肉靠「刷烤網經營學」打造餐飲帝國

上市櫃股票下市機制 4月1日上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。