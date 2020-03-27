快訊

疫情全球擴散：從「第十人法則」備戰SHTF狀態

公文文號密碼露馬腳 警政署長陳家欽栽跟頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2月景氣燈號續呈綠燈 預估疫情將全面衝擊3月表現

聯合報 / 記者戴瑞瑤／即時報導
國發會今公布2月景氣燈號，燈號續呈現綠燈。圖／國發會提供。
國發會今公布2月景氣燈號，燈號續呈現綠燈。圖／國發會提供。

國發會今公布2月景氣對策信號，燈號續呈綠燈，已連續四個月呈現綠燈，但受到新冠肺炎疫情影響，領先指標已連續4個月下跌，且跌幅有擴大之勢。但國發會預估，三月因疫情蔓延到歐美，影響將會比二月劇烈，對三月景氣不樂觀。

國發會公布，2月景氣對策信號綜合判斷分數為24分，較上月減少1分，燈號續呈綠燈。9項構成項目中，海關出口值由黃藍燈轉呈綠燈，批發、零售及餐飲業營業額由藍燈轉呈黃藍燈，分數各增加1分；股價指數由紅燈轉呈黃紅燈，工業生產指數由黃紅燈轉呈綠燈，製造業營業氣候測驗點由黃藍燈轉呈藍燈，分數各減少1分。

國發會表示，景氣同時指標雖續呈上升，但領先指標連續4個月下跌，跌幅累計0.46%且有擴大之勢，顯示景氣受不確定因素干擾，須密切關注後續發展。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，歐美國家三月疫情才變比較嚴重，因為美國與歐元區是國際很大經濟體，一定會影響台灣，且影響會比二月來得大。歐美主要是需求面衝擊，之前大陸斷鏈是影響供給面且需求萎縮，整個需求萎縮一定影響台灣，實體面反饋到金融市場，導致近期股價大幅波動，多少也影響台灣資本市場表現。

吳明蕙表示，台灣目前因為疫情控制得好，生產沒有受到影響，分數雖下滑但仍然呈綠燈，製造業二月表現比服務業好，電子零組件、資通訊表現也算穩定；批發零售反而增加一分，疫情主要衝擊是服務業，但批發零售當中主要四成是批發，批發因疫情廠商擔心未來無法及時供貨，會在二月緊急拉貨，所以批發看起來表現好，「但這是短期現象」。

吳明蕙認為，主要有三大因素影響三月景氣對策信號，第一，三月已完全去除季節性因素；第二，疫情蔓延到歐美國家，顯示有擴大的趨勢；第三，國際油價大跌將反映在工業生產指數上。

景氣對策信號 疫情 國發會

延伸閱讀

全球疫情若蔓延到六月 國發會：我GDP難保2

國發會推估最嚴峻情況 台灣今年GDP恐難保2

國發會說實話！疫情衝擊嚴重 今年經濟成長恐難保2

國發會：若疫情延續到6月 影響GDP最高1.4個百分點

相關新聞

2月景氣燈號續呈綠燈 預估疫情將全面衝擊3月表現

國發會今公布2月景氣對策信號，燈號續呈綠燈，已連續四個月呈現綠燈，但受到新冠肺炎疫情影響，領先指標已連續4個月下跌，且跌...

疫情重擊金融市場 股票投資時機下探7年低點

新冠肺炎疫情蔓延全球，重創金融市場，消費者信心也連帶受挫，中央大學台經中心今天公布3月消費者信心指數（CCI）降至78.51點，其中「未來半年投資股票時機」驟跌至53.70點，創逾7年新低。

疫情重創全球經濟 台灣「這些產業」不畏逆風成長

新冠肺炎疫情全球大爆發，各國防疫措施已波及經濟活動的正常運行，不利今年全球經濟表現，根據經濟部統計處今（27）日發布的「...

兩岸ECFA若停 沈榮津：影響外貿在5％內

新冠肺炎疫情持續延燒，國安局長邱國正日前在立院答詢時表示，認為中國大陸有可能中止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）。經濟部...

老農福音 月退最高領2.6萬

行政院院會昨（26）日拍板「農民退休儲金條例草案」，農委會將推動農民退休金制度為「老年農民福利津貼」加上「農民退休儲金」，參與農民年滿65歲時，將可按月請領退儲金。依農委會試算，自30歲起提繳35年者，每月估最高共可領新台幣2.6萬餘元。

農民退休儲金草案 政院拍板

行政院會昨通過「農民退休儲金條例」草案，將送立法院審議，未來參與退休儲金制度的農民，退休時，可領老農福利津貼與農民退休儲金。經試算，農民投保退休儲金若都以我國基本工資為原則提繳百分之六，加上政府相對提撥，卅歲開始月繳一四二八元保費的農民，在六十五歲退休時，加上老農津貼，共可月領兩萬六千元。

全球疫情若蔓延到六月 國發會：我GDP難保2

國發會今天將公布最新景氣燈號，國發會主委陳美伶昨表示，觀察二月台灣對疫情的管控，燈號「不至於太差」；但她也表示，若以最悲觀情況估算，全球疫情蔓延到六月，可能影響我國經濟成長率一點四個百分點。

國發會推估最嚴峻情況 台灣今年GDP恐難保2

新冠肺炎疫情全球大流行，重創台灣經濟。國發會主委陳美伶昨（26）日在立法院表示，若疫情延燒至6月，最悲觀的負面影響恐讓台灣經濟成長率減少1.4個百分點；若以此推估，經濟成長率恐下修至1.32%，今年難「保2」。

到手的新聞台飛了？台數科：盼外界勿臆測

台數科申請旗下頻道變更為新聞台3月初獲准，沒想到7天後翻盤「補件續審」，這張到手的新聞台執照卡住，引起政壇、業界諸多傳聞...

國發會：若疫情延續到6月 影響GDP最高1.4個百分點

新冠肺炎疫情似乎無法在短期內緩和下來，國發會主委陳美伶今表示，預估若疫情持續至今年6月，武漢肺炎對我國經濟成長率之影響介...

從文曄本次股東會議案談符合公司治理的籌資決策

大聯大公司與文曄公司之間的公開收購事件，之前原本已經因為收購期間屆滿，完成公開收購，而告一段落。不過，因為文曄公司董事會在公開收購期間即預為公布提前至3月27日召開該公司今年度的股東常會，從而，本於股

金管會證期局專業執法，監管作為殊值肯定

大聯大公司於今年二月初完成公開收購，順利取得文曄公司30%股權而成為該公司最大股東後，文曄公司董事會隨即先於2月15日提出私募乙種及/或丙種特別股、私募普通股、現金增資詢價圈購等三項股東常會增資議案，

熱門新聞

星宇航休兵期做這件事 粉絲感動：期待再飛的那天

傳統型保單 保費看漲三成

「習慣最危險」輸在石油ETF的人敗在哪？

想免費預購口罩 記得利用刷卡或數位帳戶轉帳優惠

星宇航空指定！ 胡同燒肉靠「刷烤網經營學」打造餐飲帝國

上市櫃股票下市機制 4月1日上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。