2月景氣燈號續呈綠燈 預估疫情將全面衝擊3月表現

國發會今公布2月景氣對策信號，燈號續呈綠燈，已連續四個月呈現綠燈，但受到新冠肺炎疫情影響，領先指標已連續4個月下跌，且跌幅有擴大之勢。但國發會預估，三月因疫情蔓延到歐美，影響將會比二月劇烈，對三月景氣不樂觀。

國發會公布，2月景氣對策信號綜合判斷分數為24分，較上月減少1分，燈號續呈綠燈。9項構成項目中，海關出口值由黃藍燈轉呈綠燈，批發、零售及餐飲業營業額由藍燈轉呈黃藍燈，分數各增加1分；股價指數由紅燈轉呈黃紅燈，工業生產指數由黃紅燈轉呈綠燈，製造業營業氣候測驗點由黃藍燈轉呈藍燈，分數各減少1分。

國發會表示，景氣同時指標雖續呈上升，但領先指標連續4個月下跌，跌幅累計0.46%且有擴大之勢，顯示景氣受不確定因素干擾，須密切關注後續發展。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，歐美國家三月疫情才變比較嚴重，因為美國與歐元區是國際很大經濟體，一定會影響台灣，且影響會比二月來得大。歐美主要是需求面衝擊，之前大陸斷鏈是影響供給面且需求萎縮，整個需求萎縮一定影響台灣，實體面反饋到金融市場，導致近期股價大幅波動，多少也影響台灣資本市場表現。

吳明蕙表示，台灣目前因為疫情控制得好，生產沒有受到影響，分數雖下滑但仍然呈綠燈，製造業二月表現比服務業好，電子零組件、資通訊表現也算穩定；批發零售反而增加一分，疫情主要衝擊是服務業，但批發零售當中主要四成是批發，批發因疫情廠商擔心未來無法及時供貨，會在二月緊急拉貨，所以批發看起來表現好，「但這是短期現象」。

吳明蕙認為，主要有三大因素影響三月景氣對策信號，第一，三月已完全去除季節性因素；第二，疫情蔓延到歐美國家，顯示有擴大的趨勢；第三，國際油價大跌將反映在工業生產指數上。