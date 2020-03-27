企業董事會抗疫 資誠建議五大督導重點

新冠肺炎疫情衝擊各界營收，資誠聯合會計師事務所審計服務副營運長林一帆建議，董事會在公司治理運作中，對於公司的風險監督及戰略指導負有責任，建議董事會成員近期應關注年度營運計畫、生產循環、違約風險、辦公室防疫、資金流動性等五大面向，向管理團隊提出詢問和建議。

年度營運計畫方面，林一帆建議，董事會要及時確認資本投資策略、資金募集計畫、併購計畫、供應鏈策略、人力策略、成本預算規畫等重大策略及計畫是否需相應調整，更因應股市動盪，要注意有無被其他公司敵意併購的風險。

生產循環方面，林一帆表示，董事會可向經營團隊確認廠區及供應鏈受影響及復原狀況、安全庫存、產銷協調情形，以及競爭者受影響情形。

客戶組合的違約風險與信用風險方面，林一帆建議，董事會應要求經營團隊掌握手上訂單的履約能力、無法如期履約時的違約風險、客戶的授信評估是否即時調整、疫情對今年度預算目標的影響程度，以及競爭者在市場上採取的因應措施。

辦公處所防疫方面，林一帆表示，董事會要確認公司有依法保障居家隔離或居家檢疫員工的請假及薪酬權益，並瞭解公司如何即時掌握人員健康狀況、如何降低人員在辦公處所的感染風險，以及如何確保人員居家隔離或居家檢疫時不會影響公司正常營運。

財務狀況及資金流動性也至關重要，林一帆指出，董事會必須掌握公司的現金水位、應收帳款收回風險、應付款項付款能力、債務到期之償付能力、流動比率、負債比率等，以及公司能否適用政府各種疫情紓困租稅優惠或融資。

林一帆表示，董事會也要隨時掌握疫情對財務報表及財務狀況的影響，除了確保公司在法令期限內出具報告外，對於影響股東權益之重大事項監督亦是公司治理重要一環。