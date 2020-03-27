快訊

桃機到台南要花快1萬？男英國返台砸大錢機場包車

堅守防疫取消蜜月認賠5萬 正妹護理師：應該的

三大飯店集團：不砍薪！不放無薪假！出錢讓員工去玩

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

飯店業發起自救再衝一波！國內三大飯店集團老爺酒店集團、雲朗觀光集團、凱撒飯店連鎖進行史上第一次的跨品牌攜手合作，以集團的品牌名Caesar、LDC、Royal共同發行「CLR聯合通用券」給旗下10,000名飯店同仁及關係企業員工平均每人約1萬元。

雲朗總經理盛治仁表示，疫情嚴峻，但集團不願讓員工犧牲，所以不減薪也不放無薪假 ，而是透過合作和創意的方式來面對，經濟衰退對台灣的影響不比疫情來的小，希望透過加碼台灣、加碼員工來創造更多經濟活水。

他說，這是飯店業歷史性一刻，是壞最的時代也是最好的時代，我們正邁向天堂，也走向地獄，在這個關鍵抉擇點，用三合一的力量，希望把絕望的冬天變成充滿希望的春天。

老爺酒店集團執行長沈方正表示，疫情爆發以來一直在想如何用正面思考的態度面對，這次互相團結就是做法之一，會以最謹慎小心的態度 ，和最大的創新精神來面對疫情，相信可以度過觀光業有史以來最困難的時刻。

凱撒集團副總裁皮金營表示，這兩個月旅館業真的非常辛苦，看不到任何一個外國客人，透過此次三方合作的帶動效用，希望讓國旅看到曙光。員工是企業最重要的資產，這時候的飯店是最安全、最乾淨的時候，企業出錢讓員工去旅遊，讓員工養精蓄銳，疫情平息後更能全力以赴。

疫情 觀光

延伸閱讀

三飯店團結抗疫發萬元讓員工遊國旅 估創百億商機

自救！三大飯店集團發給員工萬元旅遊金 估注5億活水

工商界促補貼無薪假基本工資

無薪假勞工請領津貼 最長半年

相關新聞

疫情重擊金融市場 股票投資時機下探7年低點

新冠肺炎疫情蔓延全球，重創金融市場，消費者信心也連帶受挫，中央大學台經中心今天公布3月消費者信心指數（CCI）降至78.51點，其中「未來半年投資股票時機」驟跌至53.70點，創逾7年新低。

兩岸ECFA若停 沈榮津：影響外貿在5％內

新冠肺炎疫情持續延燒，國安局長邱國正日前在立院答詢時表示，認為中國大陸有可能中止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）。經濟部...

國發會推估最嚴峻情況 台灣今年GDP恐難保2

新冠肺炎疫情全球大流行，重創台灣經濟。國發會主委陳美伶昨（26）日在立法院表示，若疫情延燒至6月，最悲觀的負面影響恐讓台灣經濟成長率減少1.4個百分點；若以此推估，經濟成長率恐下修至1.32%，今年難「保2」。

老農福音 月退最高領2.6萬

行政院院會昨（26）日拍板「農民退休儲金條例草案」，農委會將推動農民退休金制度為「老年農民福利津貼」加上「農民退休儲金」，參與農民年滿65歲時，將可按月請領退儲金。依農委會試算，自30歲起提繳35年者，每月估最高共可領新台幣2.6萬餘元。

農民退休儲金草案 政院拍板

行政院會昨通過「農民退休儲金條例」草案，將送立法院審議，未來參與退休儲金制度的農民，退休時，可領老農福利津貼與農民退休儲金。經試算，農民投保退休儲金若都以我國基本工資為原則提繳百分之六，加上政府相對提撥，卅歲開始月繳一四二八元保費的農民，在六十五歲退休時，加上老農津貼，共可月領兩萬六千元。

全球疫情若蔓延到六月 國發會：我GDP難保2

國發會今天將公布最新景氣燈號，國發會主委陳美伶昨表示，觀察二月台灣對疫情的管控，燈號「不至於太差」；但她也表示，若以最悲觀情況估算，全球疫情蔓延到六月，可能影響我國經濟成長率一點四個百分點。

到手的新聞台飛了？台數科：盼外界勿臆測

台數科申請旗下頻道變更為新聞台3月初獲准，沒想到7天後翻盤「補件續審」，這張到手的新聞台執照卡住，引起政壇、業界諸多傳聞...

國發會：若疫情延續到6月 影響GDP最高1.4個百分點

新冠肺炎疫情似乎無法在短期內緩和下來，國發會主委陳美伶今表示，預估若疫情持續至今年6月，武漢肺炎對我國經濟成長率之影響介...

國發會：不希望ECFA受到政治因素影響

兩岸經濟合作架構協議（ECFA）面臨10年之期，國安局研判中國有可能中止ECFA，轉移內部壓力。國發會主委陳美伶今天表示...

勞動部調查出爐：青年勞工平均月薪3萬1603元

為了解青年勞工就業概況，勞動部在2019年10到11月期間，針對有參加勞保且在職的本國籍受雇青年，進行「15-29歲青年...

GDP盡力保2 陳美伶：最新景氣燈號不至於太差

國發會明（27）日將公布最新景氣燈號，國發會主委陳美伶表示，二月份雖然受到疫情影響，但觀察台灣的管控，景氣燈號「應該不至...

台灣最酷10家新創選拔揭曉

科技部選拔全台最酷的10科技新創公司，今天公布選拔結果，雲守護安控、聿信醫療等10家企業獲選。AI公司占五成、生醫公司占三成，是最大宗。科技部長陳良基說，鼓勵台灣年輕世代用科技解決問題，助新創提升國際能見度，爭取更多資源，有機會成為新產業結構的一環。

熱門新聞

星宇航休兵期做這件事 粉絲感動：期待再飛的那天

傳統型保單 保費看漲三成

百億補助救觀光／業界：沒賠的卻爽領 看不下去

影／穩住觀光四大產業14萬員工 政院加碼補助四成薪資

萬海將接替長榮 進駐高港第五貨櫃中心營運

交部百億救觀光 遭批偷懶、亂撒民脂民膏

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。