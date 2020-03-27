三大飯店集團：不砍薪！不放無薪假！出錢讓員工去玩

飯店業發起自救再衝一波！國內三大飯店集團老爺酒店集團、雲朗觀光集團、凱撒飯店連鎖進行史上第一次的跨品牌攜手合作，以集團的品牌名Caesar、LDC、Royal共同發行「CLR聯合通用券」給旗下10,000名飯店同仁及關係企業員工平均每人約1萬元。

雲朗總經理盛治仁表示，疫情嚴峻，但集團不願讓員工犧牲，所以不減薪也不放無薪假 ，而是透過合作和創意的方式來面對，經濟衰退對台灣的影響不比疫情來的小，希望透過加碼台灣、加碼員工來創造更多經濟活水。

他說，這是飯店業歷史性一刻，是壞最的時代也是最好的時代，我們正邁向天堂，也走向地獄，在這個關鍵抉擇點，用三合一的力量，希望把絕望的冬天變成充滿希望的春天。

老爺酒店集團執行長沈方正表示，疫情爆發以來一直在想如何用正面思考的態度面對，這次互相團結就是做法之一，會以最謹慎小心的態度 ，和最大的創新精神來面對疫情，相信可以度過觀光業有史以來最困難的時刻。

凱撒集團副總裁皮金營表示，這兩個月旅館業真的非常辛苦，看不到任何一個外國客人，透過此次三方合作的帶動效用，希望讓國旅看到曙光。員工是企業最重要的資產，這時候的飯店是最安全、最乾淨的時候，企業出錢讓員工去旅遊，讓員工養精蓄銳，疫情平息後更能全力以赴。