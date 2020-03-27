疫情重創全球經濟 台灣「這些產業」不畏逆風成長

新冠肺炎疫情全球大爆發，各國防疫措施已波及經濟活動的正常運行，不利今年全球經濟表現，根據經濟部統計處今（27）日發布的「當前經濟情勢概況」顯示，國內經濟也受全球疫情嚴峻影響，前景不明，但疫情亦帶動遠距工作、線上學習、網路消費等新型態經濟活動，對網路設備、雲端伺服器及筆記型電腦的需求增加，可望減緩對經濟的衝擊。

此外，經濟部統計處也指出，IHS Markit 3月最新預測，今年全球經濟成長0.7%，較上月下修1.8個百分點，其中美國、歐元區、中國大陸分別下調至-0.2%、-1.5%、3.9%。

在國內經濟方面，經濟部統計處指出，受惠於5G基礎建設、高效能運算等新興科技應用擴增，及台商回台擴廠趨勢延續，1~2月我國出口、製造業生產分別年增6.3%、8.3%，表現優於其他國家。但，民間消費方面，因武漢肺炎疫情升溫，消費者減少外出消費、聚會等活動，壓縮零售及餐飲業營業額成長力道，使得1~2月營業額均僅增0.5%。

展望未來，經濟部統計處表示，全球疫情嚴峻，經濟前景不明，終端需求下滑，將限縮我國生產及出口動能。

此外，2019年因美中貿易衝突及國際原物料價格疲軟，使得製造業產值年減5.8%，但經濟部統計處表示，在眾多產品群中，仍不乏不畏逆風繼續成長，產值創新高的產品，其中像是「IC及晶圓測試」，因5G、AI應用及高效能運算需求強勁，推升高階晶圓及封裝需求，帶動去年構裝IC及晶圓測試產值續創新高，分別年增5.6%年增9.3%。

另，還有「伺服器、網路連接器、其他量測導航及控制設備」，隨著物聯網、工業4.0及雲端運算興起，加上美中貿易爭端加速全球供應鏈重組，部分廠商調升國內生產比重及擴增產線，帶動伺服器、網路連接器、其他量測導航及控制設備產值分別年增210.9%、79.4%、45.9%。

此外，還有「平面顯示器檢測設備及零件」，經濟部統計處表示，近年中國大陸面板新廠裝機需求暢旺，使得產值履創新高，去年產值年增0.8%，連續七年正成長。

另還包括：「行動裝置鏡頭」、「即食餐食、保健營養食品」、「電動機車與電動自行車」、「紙容器及紙袋」，以及「室內健身器材」等，也都是因為掌握新技術及趨勢，在逆風中創造亮點。經濟部統計處表示，這些突圍的產品群，多因擁有5G、AI、電動車等的新興科技技術優勢，或掌握全球供應鍊重組、環保、人口結構轉變等趨勢脈動，因此能突破困境，逆勢成長。