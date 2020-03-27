交通部再伸援手 調降台鐵場站各承租業者租金

全球在21世紀的前20年，就歷經金融風暴、與目前仍看不到盡頭的新冠肺炎衝擊。我們無法預測接下來全球經濟與股市會如何震盪，但或許可以從上次金融風暴後的經驗，找出政府經濟政策的方向。

2020-03-27 00:52