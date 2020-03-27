交通部再伸援手 調降台鐵場站各承租業者租金
承租台鐵各場站的業者也可暫時喘口氣了。因新冠肺炎疫情延燒全球，國內確診病例數不斷擴增，民眾擔心外出遭到感染，致使各觀光景區、交通運具人潮銳減，為協助業者度過難關，交通部今（27）日決定，台鐵局因受觀光旅次減少營業額因而下降之承租業者月租金也納入補貼範圍，補貼期間為三個月。
交通部表示，補貼對象包括目前受觀光旅次減少，營業額因而下降之承租業者（含促參案、車站商店、廣告、停車場、存物箱／自動販賣機、公共運輸／轉運等業者），共455家。
依台鐵局預估，今年4至6月日平均客運收入減少約20~30%，而於台鐵各場站內承租土地、房舍的業者目前營收平均下滑約36%，採計月租金減收百分比為27.5%。
交通部指出，減收期間是自今年4~6月共三個月。
每月減收租金為4,152.3萬3,000元（以每月租金約1億5,094萬元乘減收27.5%），減收三個月共計1億2,457萬元，此一減收租金措施，將配合交通部修正公布「交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」後辦理， 減免方式將另訂作業須知依循。
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