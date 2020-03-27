疫情期間使用「酷碰券」？經部：最快4月底上路

關於規劃將在疫情期間就可以使用的「酷碰券」，經濟部部長沈榮津今（27）日於立法院院會前表示，已定調為要先有消費才能享折扣，才不會替代消費。經濟部中企處處長何晉滄今日表示，「酷碰券」最快4月底、5月初上路。

沈榮津指出，國人期待在疫情中就能啟動所謂的折扣，來刺激消費。但，這部分首要的就是必須防止群聚消費，主要以日常消費為主。

經濟部官員指出， 政府將推出疫情期間就可以使用的「酷碰券」，針對數位平台的消費，提供20~25%的折扣，回饋給消費者以刺激內需動能。使用對象為透過數位平台去做的消費，由店家、平台提供消費者折扣，刺激疫情期間的「在家消費」。

此外，何晉滄也表示，藉由「酷碰券」的推動，除能輔導產業進行小規模的數位轉型，運用數位工具，進行平台行銷外，亦可進一步提升我國行動支付的普及率，從去年的62.2%，達成2025年90%的政策目標。

與疫後推出的振興抵用券相比，「酷碰券」主要在於不需綁定住宿，但要先消費才能取得折扣。振興抵用券限定800元，折扣券則隨消費多寡而定。另外，振興抵用券限定用於商圈、夜市、餐飲、藝文體育，折扣券則傾向不限領域，覆蓋面更廣。

經濟部第一階段紓困振興政策推出「振興抵用券」，規劃在疫情過後才要使用來振興消費力，但屢遭各界催促應該即早推出，產業界認為疫情過後遙遙無期，多次向政府喊話「先有紓困才有振興」等，也使政府著手研擬疫情期間就可以使用「酷碰折扣券」。

據了解，目前規劃的「酷碰券」將從新增預算400億元爭取匡列經費，但細節還需要經政院討論。對此，經濟部官員表示，預計匡列經費與振興抵用券「差不多」，約為20幾億元，但仍未定案，須政院核定。