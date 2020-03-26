疫中求存！工商界盼勞動部鬆綁工時、補貼勞工基本工資

因應新冠肺炎疫情衝擊，勞動部今（26）日邀請工商團體座談，工商界認為，實施減班休息（俗稱無薪假）企業仍要給予勞工基本工資，此規定並不合理，應改由政府補貼，並再度呼籲勞動部放寬工時，給予彈性。

對於工商界上述主張，據了解，勞動部目前尚未採納。針對實施無薪假期間，雇主仍要保障勞工基本工資，勞動部認為，政府既已提供紓困方案，業者若有困難，應從紓困去考量。至於工時彈性化，勞動部日前已認定疫情為「事變」，讓所有業者都可以視需要適用免七休一等彈性，工時已經鬆綁。

疫情全球大流行，對我產業衝擊日益擴大，勞動部本周先與十大全國性工會座談後，昨日再與七大工商團體座談，主要是宣導勞動部目前採取紓困措施，並聽取勞資雙方之意見。

勞動部勞動關係司司長王厚偉會後轉述，勞雇雙方都提及口罩、額溫槍等防疫物資不足的問題，勞團舉美容美髮、餐飲為例，在第一線頻繁接觸消費者的勞工，一周3片口罩不夠用；昨日也有工商界代表提到，工業區需要的是活性碳口罩，但目前產線全力生產醫療口罩，希望能釋出部分產線生產活性碳口罩，符合業界需求。

至於紓困措施，王厚偉說，勞資雙方都希望加快，盡快讓勞工、企業得到資源挹注。有職業工會建議勞保保費緩繳，也有雇主希望能緩繳就業安定費。

商總副理事許舒博今日在會前受訪表示，雇主並非故意讓勞工放無薪假，雇主本身也受重傷，建議由政府補貼無薪假勞工的基本工資，不要再要求雇主負擔。

針對今年基本工資是否調整之議題，許舒博則有種「今夕是何年」之感來回應，他說，現在企業連基本生存都活不下去了，現在應想辦法度過疫情難關，這比討論基本工資調漲還有意義，若勞動部要討論基本工資調漲，他將拒絕出席基本工資審議委員會。