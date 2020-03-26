國發會說實話！疫情衝擊嚴重 今年經濟成長恐難保2

新冠肺炎疫情全球大流行，重創台灣經濟。國發會主委陳美伶今（26）日在立法院表示，若疫情延燒至6月，最悲觀的負面影響恐讓台灣經濟成長率減少1.4個百分點；若以此推估，今年經濟成長率恐下修至1.32%，今年難「保2」。

國發會陳主任委員美伶今日赴立法院經濟委員會備詢，立委關切疫情對今年經濟之影響，陳美伶表示，近來疫情擴大蔓延至全球，嚴重衝擊全球貿易、投資與消費，並造成金融市場大幅波動。國發會預估，若疫情持續至今年6月，對我國經濟成長率之影響介於0.66至1.40個百分點。

去年11月、疫情爆發前主計總處發布，2020年經濟成長率預測值為2.72%，在此基準下，官員表示，隨著疫情擴散全球，歐美經濟受創、需求緊縮，若疫情持續至6月，將使台灣今年經濟成長率減少0.66至1.4個百分點。換言之，在較悲觀情況下，今年經濟成長率可能降至1.32%。

官員也強調，上述評估尚未將正面因素納入，包括政府推出千億規模紓困方案，以及國人不出國改在國內旅遊消費，都有助於支撐國內經濟動能，若能落實，預估可以再推升今年經濟成長率約0.37個百分點，即1.69%；若能再強化執行力，今年保2仍可一拚。

陳美伶在立法院詢答表示，政府將盡全力保住經濟成長率，政府沒有悲觀的權利，只有繼續努力；但隨著疫情演變成全球大流行，並無太樂觀的本錢。

國發會進一步說明，若疫情持續至今年6月，武漢肺炎對我國經濟成長率之影響介於0.66至1.40個百分點。而樂觀與悲觀情境進行推估，差異在於來台旅客人次減少幅度，以及全球經濟下滑對我國之衝擊程度。因台灣為小型開放經濟體，受國際景氣影響甚深，因此所推估樂觀與悲觀預測值，主要反映國際機構對中國大陸、美國、歐元區等我國主要貿易夥伴經濟成長下調幅度之差異。

國發會表示，上述估計值尚未納入國人出國旅遊可能有部分轉為國內旅遊，以及紓困振興及移緩濟急共計千億元等之正面效益，若加計上述效益，今年經濟成長率仍可望達2%以上，惟仍須關注疫情對全球經濟之影響。