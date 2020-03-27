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老農福音 月退最高領2.6萬

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北報導
行政院院會拍板「農民退休儲金條例草案」，農民年滿65歲時，將可按月請領退儲金。 本報系資料庫
行政院院會拍板「農民退休儲金條例草案」，農民年滿65歲時，將可按月請領退儲金。 本報系資料庫

行政院院會昨（26）日拍板「農民退休儲金條例草案」，農委會將推動農民退休金制度為「老年農民福利津貼」加上「農民退休儲金」，參與農民年滿65歲時，將可按月請領退儲金。依農委會試算，自30歲起提繳35年者，每月估最高共可領新台幣2.6萬餘元。

農委會指出，農民退休儲金制度是參考「勞工退休金」制度，設立農民退休儲金個人專戶，以勞工每月基本工資來算，農民可選擇提繳比率1%到6%，一年可調整兩次，政府將比照按月提繳至個人專戶，農民年滿65歲就可依個人專戶累積本金及收益，按月請領儲金。

農委會試算條件，為目前老農津貼每月7,550元，每四年依消費者物價指數（CPI）約4%調整一次；勞工每月基本工資23,800元，每年平均調升2%，基金收益3%、平均餘命20年及農民提繳最高的6%等條件。

若以此計算，40歲提繳25年者，「老農津貼」加上「退休儲金」可月領1.8萬餘元，30歲提繳35年者可月領2.6萬餘元。

農委會指出，建構「老農津貼」及「退休儲金」雙層式老年農民經濟安全保障制度，對鼓勵年輕人投入農業生產有重大助益。

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