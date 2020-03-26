富達：全球經濟將衰退 近2,000億美元投資級債將被降評
新冠肺炎肆虐，富達國際指出，全球將進入經濟衰退時期，關切重點不再是企業的獲利能力，而是企業的償付能力，預計將有1,000億至2,000億美元的投資級債券被下調評級，以能源債為主。部分股市已有投資吸引力，亞股具長期投資機會。
富達國際投資長麥卡菲利（Andrew McCaffery）表示，各國政府已迅速採取大量措施，這些措施需要一段時間才可運作，但風險管理、政府支出的可持續性和融資已受到影響。
麥卡菲利表示，亞洲的疫情是否已經結束，仍言之過早，但亞洲區的活動正在恢復正常，區內經濟可望創造實質收入。亞股仍然是有吸引力的長期機會，雖然在短期內會有明顯波動。
富達國際全球股票投資長波雪（Romain Boscher）指出，在這次危機期間，S&P 500指數連續七天有4%以上的漲跌幅變動，創新紀錄，舊紀錄是1929年的連續六天。
股市波動大，波雪認為，有一個因素可以解釋，就是經濟進入衰退，這可能是周期性衰退、結構性下跌或由事件主導。這次是事件主導的經濟衰退，我們面對的危機是受石油衝擊和疫情兩個事件同時影響。唯一的好消息是，雖然同時出現衝擊會帶來較沉重的打擊，但持續的時間可能短於受其他因素影響時。
波雪強調，全球將進入經濟衰退時期，企業今年的獲利將下跌，但現在的關注重點是企業的償付能力。
富達國際全球固定收益投資長艾利斯（Steve Ellis）表示，預計將有1,000億至2,000億美元的投資級債券會被下調評級，其中大部分是能源公司。雖然風險甚高，但不會即時出現影響。
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