紓困有效、企業有感 雄獅老董王文傑發函感謝

政院加碼紓困觀光業，雄獅旅遊董事長王文傑表示，感謝府院體察觀光產業遭逢經營困境，持續指示相關部會調整產業紓困政策，精準、快速、有效、直接，特別是交通部與勞動部立即運作應變，保障勞工權益，避免整體經濟出現連鎖崩潰效應，出手救世（台灣）、救市（產業）！

政策有效！勞工與企業有感！王文傑表示，他代表雄獅旅遊再度感謝。隨著新冠疫情逐日升溫、產業營運狀況惡化也接踵而來，政府的超前部署不僅在防疫方面，並傾聽產業聲音，迅速展開「紓困2.0」計畫，「對症下藥」搶救瀕臨崩潰的觀光產業。

近期，新冠疫情衝擊全球整體經濟，尤以飯店業、航空業、旅遊業及泛觀光供應鏈產業損失最為嚴重，產業迎來難以預測的寒冬期，雄獅旅遊、晶華酒店等產業龍頭超前部署，主動發起自救，穩定全體員工，確保永續經營。

王文傑說，雄獅旅遊積極為觀光產業發聲，針對「稅、費、薪、損」四大部分向政府提出建言，獲致台灣觀光協會、旅遊產業公協會與媒體輿論支持。在此鄭重感謝總統府重視產業聲音，快速指示調整產業紓困政策，並感謝行政院、交通部、勞動部、觀光局加速滾動式決策，即時解決企業與勞工問題。