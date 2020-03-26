公股銀行挺紓困 已有破千戶受惠
財政部國庫署表示，針對受疫情影響發生營運困難之產業事業，訂定相關紓困振興辦法，財政部持續督請公股銀行配合各部會所定紓困振興辦法，強化相關紓困貸款配套措施，加強行員教育訓練，督促銀行主動關懷及時協助有需要之企業，從寬從速從簡落實辦理紓困振興方案。
截至3月25日，公股銀行配合經濟部紓困方案，已受理申請續約展延共226戶，金額新台幣75.17億元，已核准31戶6.43億元，受理申請營運資金貸款131戶、5.68億元，已核准7戶、1,850萬元，受理申請振興貸款138戶12.45億元。
配合交通部紓困方案，已受理申請續約展延共4戶1.78億元、營運資金貸款117戶9.08億元，已核准8戶5,495萬元，受理申請振興貸款38戶3.91億元，已核准1戶1,000萬元。
另前於各部會研擬相關紓困振興辦法作業期間，財政部已同步督請公股銀行研議對企業、個人戶提供相關協助措施。截至3月25日，公股銀行自辦方案辦理情形，至於企業戶部分，既有貸款寬緩或展延核准185戶63.21億元，新增貸款核准617戶9.03億元；個人戶部分，既有貸款寬緩或展延核准272戶30.01億元，新增貸款核准4戶1,770萬元，信用卡緩繳核准148件。
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