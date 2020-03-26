美光挹注 3,500 萬美元 經濟援助受新冠肺炎影響者

美光科技（Nasdaq: MU）宣布將提撥 3,500 萬美元，對受新冠肺炎疫情不同程度影響的對象提供援助。美光將透過美光基金會設立 1,000 萬美元救濟金、提升員工配捐幅度、並發放補助金以提供團隊成員經濟援助；同時也將加速對小型企業供應商夥伴的付款程序、捐贈應緊急醫療設備與用品，以提供實物支援。

美光總裁暨執行長 Sanjay Mehrotra 表示，「團隊成員和合作夥伴的健康與安全，以及公司業務所在地的健康福祉對美光而言至關重要。隨著新冠病毒（COVID-19）疫情顯著蔓延，我們立即採取行動，加速提供資金、資源與支援給深受這場健康危機影響的人們」。

美光基金會新設立的新冠病毒1,000 萬美元救濟金將用於側重重建經濟與解決當前和未來社會需求的全球性計畫。該資金將用於支援如食物銀行和學校營養午餐計畫、健康設施和線上學習資源等一系列慈善機構與計畫。

此外，美光對所有透過 Micron Gives 慈善計畫指定的新冠病毒捐款實施 2:1 公司配捐，使該慈善計畫的捐贈規模和影響力翻倍。為依據計畫向社會提供更多資源，美光將提供多達 30 萬個防護口罩給當地醫療機構，並在醫院不勝負荷時，提供美光廠區作為額外醫療場地。

美光基金會執行董事 Dee Mooney 表示，「在新冠病毒的不確定性對公眾健康、經濟與人們日常生活等方面造成諸多影響的情況下，美光基金會與 Micron Gives 計畫也發揮了前所未有的關鍵影響力。我們已啟動全球夥伴網路，確保所有投入的資源都能快速且有效地被利用」。

美光也將發放一次性的新冠病毒補助金給員工，所有年薪低於 10 萬美元的美國團隊成員都將收到 1,000 美元的補助款，其他在美光業務所在國家工作、符合補助資格的員工也將獲得適當比例的補助；這項計畫將擴及美光全球 68% 的員工。美光更將為面臨財務困境的員工設立一項員工支援基金，該基金將根據每位團隊成員的需求，提供最高達 5,000 美元的救濟金。

美光全球人力資源資深副總裁 April Arnzen 表示，「我們非常關心疫情對美光團隊成員的影響。所有美光團隊成員都是推動公司成長重要的資產，美光新冠病毒補助款旨在為這些員工提供一些經濟援助」。

同時，美光也正加快對超過 500 家小型企業廠商的付款速度，以緩解全球許多企業所面臨的短期現金困境。美光已在中國、義大利與美國推行捐款計畫及企業配捐，協助對抗新冠病毒疫情。