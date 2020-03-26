觀光酒廠業績衰 台酒櫃位減租3個月

受新冠肺炎疫情衝擊影響，民生消費經濟愈發吃緊，台灣菸酒公司今（26）日表示，為響應行政院紓困作為，四月份起全國所屬12家酒廠展售中心，將減免櫃位租金25%，也就是幫進駐展售中心的廠商打75折，減輕廠商的租金壓力。

台酒董事長丁彥哲表示，新冠肺炎疫情持續升溫，民眾開始減少出門及消費，公司所屬各酒廠的展售中心營業額也受到衝擊，連帶使得承租櫃位54個合作商家，整體營收業績下滑，以人氣最高的埔里酒廠觀光工廠來說，今年2月份營業額比去年同期衰退達16%，合作廠商及商家營業額衰退高達23%，觀光來客數衰退3%。

丁彥哲表示，為與合作廠商共同渡過這段營運艱困時間，台酒在4月到6月共計三個月期間，將針對轄下各酒廠共12家展售中心的合作廠商，提供租金減免25%的優惠措施，減租期間將視疫情發展檢討調整，期能緩解合作廠商資金壓力，減輕疫情期間經營負擔。