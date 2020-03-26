穩定14萬人就業 觀旅業薪資補助加碼至每月2萬元

行政院政委龔明鑫今（26）日宣布，鑑於旅行、旅宿、民宿、遊樂業等產業受新冠肺炎疫情衝擊，為穩住14萬從業人員的就業，因此對於原本的薪資補助方案，從原先的每人每個月1萬元，加碼至每人每個月2萬元，若資金不足，擬由就業安定基金動支。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）今日與龔明鑫召開記者會說明相關措施。龔明鑫指出，目前艱困產業，包括旅行、旅宿、民宿、遊樂業等產業的營業額，最低甚至可能只剩一成，為了確保行業14萬從業人員的就業穩定，因此決定加碼。

龔明鑫表示，本次加碼是蔡總統與行政院長蘇貞昌在討論後所決定，補助條件為雇主須保障給予員工原薪資八成，而由政府與企業個分攤四成，最高每人2萬元、期間為4月至6月三個月，原計畫編列42億元，若不足會動用就安基金。

龔明鑫說明，由於加碼的緣故，若原資金不足，總資金估計會到70億元以上，交通部今天與相關業者代表的座談，參與業者也對此決定表示歡迎與感謝，認為此措施對穩定就業幫助很大。