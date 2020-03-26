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經濟部再准四案 投資台灣三大方案達9,252億元

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

經濟部今（26）日召開台商回台、根留台灣投資審查，再通過四家企業，合計投資台灣超過34億元提升在台產能、分散風險，分別為東碩資訊、晟銘電子二家台商，以及鉅明公司及輝庭企業二家根留企業。

經濟部指出，目前「投資台灣三大方案」已帶動410家企業約9,252億元投資，創造76,906個本國就業機會。其中178家台商回流投資約7,250億元，帶來60,049個就業機會；56家根留台灣企業投資約1,188億元，可創造9,373個本國就業機會，後續尚有66家企業排隊待審。

面對美中貿易戰煙硝未散，Intel指定供應商東碩資訊決定擴大台灣生產、開發比重，以分散僅以中國昆山為生產據點的風險，投資逾7億元在新北汐止建立新生產基地，設置智慧化產線主打銷美及未來新產品，將創造166個本國工作機會。

晟銘電子為了確保競爭優勢，滿足客戶多元化需求，擬回台設置生產基地，預計將在北部新建廠房，針對伺服器機殼產品導入高度自動化加工製程，提升差異化競爭優勢，使臺灣成為全球營運軸心，預估將可創造百餘人之內國內工作機會。

鉅明為了因應客戶轉單需求，投資逾8億元在高雄市和發產業園區新建智慧化廠房，設立不鏽鋼與鈦合金一條龍生產線，開發醫療器材、航太等領域的高品質五金鑄件成品，可為大高雄帶來410位本國就業機會。

輝庭企業計畫斥資9億元在彰濱工業區擴建原線西廠房，並在鹿港區新建自動化加工廠，導入更多智慧化金屬加工機台，強化一貫化製程能力與創新研發核心量能，可為彰化地區新增126位本國就業機會。

東碩資訊

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