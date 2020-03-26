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共體時艱 台酒櫃位租金減免25%

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
受新冠肺炎疫情衝擊影響，民生消費經濟愈發吃緊，為和全民一起守護台灣經濟，台灣菸酒公司董事長丁彥哲今（26）天宣佈，為響應行政院紓困作為，四月份起全國所屬3個啤酒廠，9個酒廠，共12家展售中心櫃位租金減免25%，即打75折，期減輕合作廠商經營上的租金壓力。圖／菸酒公司提供
受新冠肺炎疫情衝擊影響，民生消費經濟愈發吃緊，為和全民一起守護台灣經濟，台灣菸酒公司董事長丁彥哲今（26）天宣佈，為響應行政院紓困作為，四月份起全國所屬3個啤酒廠，9個酒廠，共12家展售中心櫃位租金減免25%，即打75折，期減輕合作廠商經營上的租金壓力。圖／菸酒公司提供

受新冠肺炎疫情衝擊影響，民生消費經濟愈發吃緊，為和全民一起守護台灣經濟，台灣菸酒公司董事長丁彥哲今（26）天宣佈，為響應行政院紓困作為，四月份起全國所屬3個啤酒廠，9個酒廠，共12家展售中心櫃位租金減免25%，即打75折，期減輕合作廠商經營上的租金壓力。

台灣菸酒公司在此次新冠肺炎疫情衝擊期間，不僅全力量產防疫酒精，為進一步守護台灣經濟，四月份起將針對轄下所屬各酒、啤酒廠共12家展售中心櫃位，推出租金減免25%的共體時艱方案。

丁彥哲表示，武漢肺炎疫情持續升溫影響，民眾減少出門及消費，公司所屬各酒廠的展售中心營業額也受到衝擊，連帶使得承租櫃位54個合作商家，整體營收業績下滑。以全國人氣最高的埔里酒廠觀光工廠來說，今年2月份營業額比去年同期衰退達16%，合作廠商及商家營業額衰退高達23%，觀光來客數衰退3%。

丁彥哲表示，為與合作廠商共同渡過這段營運艱困時間，台酒公司推出共體時艱方案，即4月到6月共計三個月期間，針對轄下各酒、啤酒廠共12家展售中心的合作廠商，提供租金減免25%的優惠措施，減租期間將視疫情發展檢討調整，期能緩解合作廠商資金壓力，減輕疫情期間經營負擔。

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疫情 租金 肺炎

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