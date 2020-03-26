國發會：若疫情延續到6月 影響GDP最高1.4個百分點
新冠肺炎疫情似乎無法在短期內緩和下來，國發會主委陳美伶今表示，預估若疫情持續至今年6月，武漢肺炎對我國經濟成長率之影響介於0.66至1.40個百分點。
陳美伶今赴立法院經濟委員會備詢，立委關切疫情對今年經濟的影響。國發會今下午發布新聞稿，表示近期疫情擴大蔓延至全球，嚴重衝擊全球貿易、投資與消費，並造成金融市場大幅波動。國發會預估，若疫情持續至今年6月，武漢肺炎對我國經濟成長率影響介於0.66至1.40個百分點。
陳美伶說明，上述評估是分別就樂觀與悲觀情境進行推估，差異在於來台旅客人次減少幅度，以及全球經濟下滑對我國的衝擊程度。由於我國是小型開放經濟體，受國際景氣影響甚深，國發會所推估樂觀與悲觀預測值，主要反映國際機構對中國大陸、美國、歐元區等我國主要貿易夥伴經濟成長下調幅度的差異。
陳美伶表示，上述估計值尚未納入國人出國旅遊可能有部分轉為國內旅遊，以及紓困振興及移緩濟急共計千億元等正面效益，若加計上述效益，今年經濟成長率仍可望達2%以上，但仍須關注疫情對全球經濟的影響。
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