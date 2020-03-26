勞動部調查出爐：青年勞工平均月薪3萬1603元

為了解青年勞工就業概況，勞動部在2019年10到11月期間，針對有參加勞保且在職的本國籍受雇青年，進行「15-29歲青年勞工就業狀況調查」，結果指出，我國青年勞工現職工作每人平均薪資3萬1603元，比初就業時平均增加4905元。

勞動部在去年10月到11月進行「15-29歲青年勞工就業狀況調查」，回收有效樣本4086份，根據調查統計，2019年青年就業者中，大學以上學歷者占58.8%，較2008年增加21.9%，但因受到子女化、高教普及等影響，青年就業者220萬6千人，比2008年減少16萬人。

調查結果顯示，青年勞工初次就業年齡平均為21.3歲，尋職時間平均為1.8個月，尋職時間以「1個月(含)以內」占66.9%最高；43.6%青年勞工在初次尋職曾遭遇困難，遇到的難題以「經歷不足」占25.9%最高，其次是「不知道自己適合做哪方面工作」占25.4%。

至於青年勞工踏入職場後，調查指出，青年勞工平均做過2.2個工作，現職工作年資平均為2.3年，比平均每一工作時間1.7年長0.6年，代表青年歷經就業市場磨合期後，工作穩定度也跟著提升。

調查也指出，現職工作每人薪資平均為3萬1603元，相較前年的平均薪資3萬607元，增加了996元，也比初次就業時平均增加4905元，薪資有增加者占60.7%。

另外，有31.2%的青年勞工有想要轉換工作的念頭，主因是目前工作「待遇太低」及「工作無發展前景」，分占15.4%、15.2%，「工作太累、壓力大」亦占8.4%。