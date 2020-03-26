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GDP盡力保2 陳美伶：最新景氣燈號不至於太差

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

國發會明（27）日將公布最新景氣燈號，國發會主委陳美伶表示，二月份雖然受到疫情影響，但觀察台灣的管控，景氣燈號「應該不至於太差」。她表示，全球GDP下修，台灣「保2」是政府「盡全力去做」的目標，現在沒有悲觀的權利，也沒有樂觀的本錢。

陳美伶今赴立法院經濟委員會，就「地方創生計畫目前執行情況及新冠肺炎對地方發展創生計畫之衝擊」進行報告，並備質詢。

立委賴瑞隆詢問，現在全世界經濟成長率都在下修，央行也指出台灣今年恐怕無法保2，明天就公佈景氣燈號，會如何？「保2」是不是政府目標？陳美伶回「當然」，會盡全力去把經濟成長率保住，現階段是「沒有悲觀的權利，只有要努力，但隨疫情擴大，有時候也沒有樂觀的本錢」。

她也說，觀察二月份所受到的疫情影響和疫情管控，最新景氣燈號應該不會太差。

賴瑞隆進一步詢問，怎麼「保2」？陳美伶表示，除擴大紓困和振興，應掌握疫情對數位經濟的利基，思考如何讓經濟轉型。

例如讓「宅經濟」顯現，像平台經濟、訂閱經濟、串流影音等，和數位有關的商業模式，趁這個機會，中小企業如果都可以去轉型的話，就可以開創下一波前景。她指出，現在已經在發生，可以加大力道來做。

她表示，本來預估疫情狀況還沒到歐美時，希望到三月趨緩，現在蔓延全球，再延長希望到六月趨緩，由於目前世界各國採取措施都是更強制性的，例如封城、鎖國等，會讓第一線航空旅遊、實體經濟衝擊損害可能會更大，要如何穩定經濟，除了原來加大投資、公共建設執行率外，紓困必須全部到位，國發會隨時觀測疫情和國際形勢。

景氣燈號 疫情 陳美伶

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