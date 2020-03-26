行政院拍板農民退休儲金條例 未來最高月領2.6萬元　

行政院院會今（26）日拍板「農民退休儲金條例草案」，農委會將推動農民退休金制度，變成「老年農民福利津貼」加上「農民退休儲金」的做法，參與農民年滿65歲時，將可按月請領退儲金，若依照農委會試算最高的金額，兩者相加每月可領最高2.6萬元。

農委會指出，農民退休儲金制度是參考「勞工退休金」制度，設立農民退休儲金個人專戶，由農民與政府共同按月提繳至該個人專戶；農民於年滿65歲時，可依個人專戶累積的本金及收益，按月請領退休儲金。

農委會試算，依目前老農津貼每月7,550元，每四年依消費者物價指數約4%調整一次；勞工每月基本工資23,800元，每年平均調升2%；基金收益3%；平均餘命20年；及農民提繳6%的條件設算，40歲提繳25年的農民，「老農津貼」加上「退休儲金」可月領1.8萬元；30歲提繳35年的農民可月領2.6萬元。

農委會指出，建構「老農津貼」及「退休儲金」雙層式老年農民經濟安全保障制度，將可使農民年老後能與其他行業退休人員一樣享有適當的生活水準保障，並對鼓勵年輕人投入農業生產、調整農業勞動力結構、間接促使老農安心退休離農及活絡農地利用，將有重大助益。

農委會推估，初步推出約會有6萬多人參與，若往後推15年，將會有12萬多人參與，魷魚農保參與人數每年都有下降趨勢，這為何要辦理農民退休儲金制度，就是希望讓農業人力補充有保障。

農委會表示，希望立法院能支持儘速通過此修法，在法案三讀後的六個月內完成子法修訂、電腦系統準備工作等，並希望可在明年元旦起實施。