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台灣最酷10家新創選拔揭曉

聯合晚報 / 記者潘乃欣／台北報導

科技部選拔全台最酷的10科技新創公司，今天公布選拔結果，雲守護安控、聿信醫療等10家企業獲選。AI公司占五成、生醫公司占三成，是最大宗。科技部長陳良基說，鼓勵台灣年輕世代用科技解決問題，助新創提升國際能見度，爭取更多資源，有機會成為新產業結構的一環。

科技部表示，入圍新創中，生醫團隊占比達三成，聿信醫療藉由偵測肺的聲音，監控肺部異常狀態。豐康微流體晶片的獨家微流體晶片技術，10分鐘內針對急性腎損傷進行檢測，及昱星生物科技光學檢測技術，可量測細胞對藥物的反應，提升治療準確度。

陳良基說，新冠肺炎疫情持續，有些入圍者投入解決問題，像是聿信醫療用產品提升早期徵狀診斷率，減少醫療不必要的接觸，目前已與亞東醫院合作肺部偵測臨床試驗。

聚焦AI技術比率達五成，雲守護安控透過影像辨識骨骼的姿勢與資料對比，可精準偵測及預防老人跌倒。愛因斯坦人工智慧以30秒快檢技術，測出腦出血部位。亞大基因科技與微軟共建基因Co-cell資料平台，光禾感知科技以空間識別和訊號處理為核心，全感知科技進攻日本智慧棒球場，洞見未來科技打造新一代智慧助聽器，研發技術可從吵雜的情況下精確地捕捉到人聲。

陳良基 基因 新冠肺炎

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