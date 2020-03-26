台灣最酷10家新創選拔揭曉

新冠肺炎疫情衝擊擴大，1111人力銀行針對企業調查發現，有超過四成的企業對第二季景氣悲觀，比上一季倍增，最悲觀的是民生服務業，相對較樂觀的則是工商業服務業。有四成企業提出因應對策，包括縮減福利、減班、鼓勵休假甚至放無薪假。不過，各大金控、科技業仍然在徵才，只是轉為線上、遠距方式。

2020-03-25 23:39