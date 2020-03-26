玩美移動 獲2020人工智慧科技傑出獎

訊連轉投資子公司、全球美妝科技領導者「玩美移動」，以創新的 AI 智慧膚質偵測科技（YouCam AI Skin Tech），榮獲美國商業智慧集團（Business Intelligence Group）頒發 2020 人工智慧科技傑出獎（Artificial Intelligence Excellence Award）。此獎項由商業智慧集團頒發給全球 31 個傑出 AI 科技公司，旨在表揚運用 創新 AI 科技，有效解決現實問題的組織、產品及人才。

玩美移動「YouCam AI 智慧膚質偵測科技」運用創新 AI 深度學習演算法，除了能精確地追蹤檢 測臉部皺紋、斑點、皮膚紋理和黑眼圈狀況，更能針對用戶個人肌膚問題適時推薦最適合的產品。 搭載上玩美移動專利臉部辨識技術，更能精準檢測肌膚年齡並提供整體膚況分析，方便用戶觀察 肌膚健康和保養品的有效性。

此肌膚檢測工具除了能讓消費者透過「玩美彩妝」手機 App 中的 「肌膚分數」功能輕鬆體驗，品牌、零售商亦可用來有效解決消費者逐步擴大的「個人化」需求， 例如在今年初 CES 上大放異彩的 Neutrogena Skin 360 App。

玩美移動總經理張華禎表示:「非常榮幸能夠獲得 AI Excellence Award 的肯定，玩美移動始終 勇於創新，並將持續開發探索 AI 科技中的未知領域。我們的目標是不斷地運用 AI 創新技術突破 框架，帶來獨一無二的數位體驗，幫助消費者、品牌、零售商跳脫既有的美妝科技思維，除了彩 妝外，更拓展到肌膚保養和頭髮護理層面。」

商業智慧集團首席營運長 Maria Jimenez 表示:「恭喜玩美移動 YouCam AI 智慧膚質偵測科技 獲得 2020 人工智慧卓越獎的肯定。玩美移動革命性的 AI 智慧膚質偵測科技徹底翻轉了傳統美妝 產業，不僅讓品牌更加了解用戶喜好，更提供了正中當今消費者需求的個人化體驗服務。」

身為美妝科技產業的先驅與創新者，玩美移動持續透過 AI 與 AR 科技開創性的研發，致力優化當 今消費者的美妝體驗。隨著近年手機鏡頭品質的不斷升級，不需要特殊或輔助設備來進行的膚質 偵測，也隨之更加貼近消費者體驗。膚質偵測也將被帶入下一個新境界，最新 YouCam 膚況分析 包含更深入的肌膚偵測項目，包括保水度、出油量、泛紅等，並針對這些肌膚問題給予適當的產 品建議。