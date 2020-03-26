玩美移動AI膚質檢測科技 獲美國2020 AI科技傑出獎

訊連（5203）轉投資子公司玩美移動，今（26）日宣布以創新的AI智慧膚質偵測科技（YouCam AI Skin Tech），獲得美國商業智慧集團（Business Intelligence Group）頒發2020人工智慧科技傑出獎。玩美表示，此獎項由商業智慧集團頒發給全球31間AI科技公司，旨在表揚運用創新AI科技，有效解決現實問題的組織、產品及人才。

獲得AI Excellence Award肯定，玩美移動總經理張華禎深感榮幸。她說，玩美移動始終勇於創新，並將持續開發探索AI科技中的未知領域。目標是不斷地運用AI創新技術突破框架，帶來獨一無二的數位體驗，幫助消費者、品牌、零售商跳脫既有的美妝科技思維，除了彩妝外，更拓展到肌膚保養和頭髮護理層面。

商業智慧集團首席營運長希曼尼茲（Maria Jimenez）也說，玩美移動革命性的AI智慧膚質偵測科技，徹底翻轉了傳統美妝產業，不僅讓品牌更加了解用戶喜好，更提供正中當今消費者需求的個人化體驗服務。

此款YouCam AI智慧膚質偵測科技，運用創新AI深度學習演算法，精確地追蹤檢測臉部皺紋、斑點、皮膚紋理和黑眼圈狀況，並針對用戶個人肌膚問題適時推薦最適合的產品。搭載上玩美移動專利臉部辨識技術，做到精準檢測肌膚年齡並提供整體膚況分析，方便用戶觀察肌膚健康和保養品的有效性。

玩美表示，身為美妝科技產業的先驅與創新者，將持續透過AI與AR科技開創性的研發，致力優化當今消費者的美妝體驗。近年手機鏡頭品質不斷升級，不需要特殊或輔助設備來進行的膚質偵測，隨之更加貼近消費者體驗，膚質偵測可望被帶入下一個新境界。