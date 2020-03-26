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謝金河：台灣經濟的未來 可能有好兆頭

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
謝金河說，新台幣匯率展現相對強勢，台幣與台股相對強勁，這可能預告台灣經濟的未來可能有好兆頭。本報資料照片
謝金河說，新台幣匯率展現相對強勢，台幣與台股相對強勁，這可能預告台灣經濟的未來可能有好兆頭。本報資料照片

財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，這次疫情泰銖，韓元，新加坡幣都跌不少，台股外資大賣超，但新台幣匯率卻展現相對強勢，台幣與台股相對強勁，這可能預告台灣經濟的未來可能有好兆頭。

他發文表示，這幾天，美股大跌之時，通常都是美元大漲，這一周美元指數來到102.992，幾乎來到美國總統川普在2016年底當選後的強勢位子，那時美元強勢是市場憧憬美國再偉大，後來川普喊話說：美元那麼強，我們怎麼跟別人競爭？後來美元跌至88.253。「這次美國有難，美元居然成了全世界最強勢的貨幣，這不是顯示美國經濟的強大，而是美元成了避險的頭號標的」。

他說，因為，沒有人能洞悉疫情的發展，面對美國股市猛烈的跌勢，很多人從市場套現，美元成了第一選擇標的，於是美元連續大漲不停。於是，美元愈強，美股愈弱，大家看美股，首先要看美元有沒有跌下來？美元，油價，金價，10年債殖利率，及VIX恐慌指數都是敏感指標。

而美元強勢，也對新興市場產生巨大殺傷力，他表示，這次疫情蔓延，歐元，英鎊及所有歐洲國家的貨幣紛紛大跌，更慘烈的是靠出口原物料的國家，貨幣慘跌，股市重挫，股匯雙殺的戲碼不停上演。他有朋友問他，手上的澳幣怎麼辦？他朋友的澳幣是在澳洲鐵礦石，煤價最好的時候，當時澳幣換美元是1.062，澳幣比美元值錢，誰也沒料到澳幣大貶，居然腰斬，現在剩下0.551兌1美元，紐西蘭幣也跌到0.547，慘的還有南非幣創了17.881的歷史新低。這回貨幣急跌的還有俄羅斯盧布從55.382跌到82.75，油價急跌對俄羅斯殺傷力大。

謝金河說，可怕的是中南美國家貨幣，巴西里拉從3.702跌到5.246，墨西哥披索在2月疫情升溫下，直接從18.5貶至25.44，更慘的是阿根廷披索，過去幾年從4.36一口氣貶到64.1，簡直可以用災難來形容。亞洲貨幣也開始染疫，印尼盾直接創了16605的新低，印度盧比這回跌到76.45，加上印度股市3月急跌16000點，看起來過去10年奔馳的經濟恐有大災難。

他說，這次疫情泰銖，韓元，新加坡幣都跌不少，台股外資大賣超，但新台幣匯率卻展現相對強勢，台幣與台股相對強勁，這可能預告台灣經濟的未來可能有好兆頭！美元強勢，這回股滙雙殺的國家恐有內傷，尤其過去經濟繁榮是建立在中國人買遍世界，搭建起來的盛世，這回會傷最重，澳洲，加拿大，紐西蘭，南非可能最嚴重。

台幣匯率 疫情

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