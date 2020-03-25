經部再辦ICT產業座談 宣布工業區租金緩繳一年

經濟部今（25）日辦理ICT產業第2場產業關懷座談會，由行政院政委龔明鑫及經濟部長沈榮津共同主持。與會業者包括電電公會、台達電等業界代表。業者會中向經濟部提出8項需求，經濟部也即刻決定，工業區租金、污水處理費皆可緩繳一年，並協助與科技部研議科學園區租金同樣緩繳一年，公設維護費也享一年減半。

針對政府昨日宣布再加碼400億元，提供水電費折扣和融資加碼等，協助產業和企業紓困配套，與會產業代表皆表示感謝和肯定。不過，業者也再次提出8項需求，包括：展延因疫情取消的參展費用並提供相關補助；疫情趨緩後應強化邀請國外買主來台採購；產業用口罩短缺；產業用地不足；疫情發展恐衝擊歐洲訂單，建議政府與產業界共同觀測訂單變化；建議政府提出減稅配套；提供非中小企業融資協助；調降科學園區管理費等。

對於上述需求，有關園區部分，經濟部已經決定工業區租金緩繳一年、公設維護費享一年減半、污水處理費緩繳等措施；科技部代表則表示，初步已有規劃租金一年緩繳措施，至於管理費部分可視情況由業者向各管理局提出討論。

同時，沈榮津承諾，有關廠商已支付的參展費用及規劃參展補助部分，國貿局會以最大彈性協助業者。同時，針對疫情趨緩後的商機，國貿局已將擴大邀請國外買主來台納入紓困方案。至於產業用口罩短缺的問題，經濟部會蒐集產業意見，另案進行協調。關於訂單過度集中的問題，將請相關單位掌握產業整體外銷訂單情況。

另外，沈榮津仍認為，減稅問題涉及修法恐緩不濟急，財政部已有對外提供稅捐申請延期或分期繳納的規定措施，建議產業界可善加利用。