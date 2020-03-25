經濟部產業用地、科學園區租金 可緩繳一年+36期免息

經濟部長沈榮津今（25）日正式說明，經濟部所轄工業區、加工出口區、台糖土地及科技部科學園區之土地廠房，租金可緩繳一年，並分三年免息繳清。至於產業園區公共設施管理費等費用則可減收一半，但污水處理費仍以緩繳處理。

沈榮津今日召開第二場資通訊產業座談會，他指出業者五大訴求：一、放寬不同廠區外勞彈性使用，二、減收勞健保費，三、檢討科學園區管理費，四、貶值新台幣匯率，五、交通部協調空運增班。

沈榮津說，ICT業者反映到目前大陸廠區的復工情況相當順利，且台廠有接獲轉單，第1季整體狀況還算不錯，但由於疫情已經擴及到歐美地區，業者擔心4月起訂單不明，第2季以後將出現衰退。

沈榮津指出，業者期待政府能更彈性放寬勞工使用，讓不同廠區的勞工能彈性異動，便於產能調度等調整規劃；也盼政府減收勞健保費、科學園區管理費，並協調交通部加開空運航班等。上述訴求均交由政委跨部會協調解決。

此外，近期主要出口競爭對手南韓的匯率貶值幅度大於我國，業者盼政府能加強注意匯率調整，沈榮津說，雖然央行是獨立機關，但他本身是央行理事，會在理監事會議時表達產業意見。

不過，有關科學園區廠商建議部分，沈榮津說，經濟部所轄土地廠房，已刻正簽報租金緩繳一年，工業區公設維護費享一年減半、污水處理費緩繳等措施；科技部與會代表在會中也表示，初步已有規劃租金一年緩繳措施，至於管理費部分可視情況由業者向各管理局提出討論。