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花蓮酒廠種光電 釋地面積再擴大

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

配合光電業者需求，台酒花蓮酒廠土地將擴大招標，釋出土地由原訂3公頃擴增為4公頃，招標文件已於今（25）日重新公告，預定4月8日開標。

台酒表示，花蓮酒廠位於花蓮市美崙工業區內，鄰近七星潭風景區及花蓮市區，期待此案未來落實產業園區擴大設置太陽光電目標，提升再生能源發電占比，達成2025年非核家園目標。

台酒表示，本次標租案租賃面積約4公頃，土地使用分區為產業用地，可以合法提供綠電業者設置太陽光電設備，標案期望廠商至少將其中2.2公頃用於營運太陽光電設施，基本系統設置容量需達2,000峰瓩，不過經業者反映土地面積不足以營運光電，因此在維持2.2公頃太陽光電設施要求不變的情況下，將釋出土地總面積提升到4公頃，供得標廠商活化使用。

台酒表示，本案期待吸引具有實績的綠電廠商投標，於投標廠商方面有作資格限制，必須是過去已正式向台電簽約躉售綠電，且實積達3,000峰瓩以上的廠商，投標保證金為200萬元，但可以經營長達20年，得標廠商以售電獲利後，回饋金為5%。

太陽光電 台酒

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