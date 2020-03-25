投審會通過7投資案 外商豪投台半導體設計113億

經濟部投審會今（25）日通過7件重大投資案件，包括僑外投資2件、陸資投資2件、對外投資2件與對陸投資2件。其中，金額最高的是盧森堡商DIODES TAIWAN S.A R.L.對台灣達爾科技增資新台幣133億元，並轉投資主營半導體設計的敦南科技。

經濟部投審會今核准及核備7件投資案，投資金額共計約新台幣276.7億元。

其中，僑外投資共計215.269億元，包括，盧森堡商 DIODES TAIWAN S.A R.L.以新台幣133億元增資台灣達爾科技，並轉投資敦南科技，主營半導體設計、製造及銷售等業務。

另一案為日商鎧俠株式會社以新台幣82.269億元增資台灣鎧俠股份有限公司，並轉投資建興儲存科技，主營固態硬碟開發、製造及銷售等業務。

陸資投資部分共2.01億元，包括大陸商深圳市柳鑫實業股份有限公司以新台幣8000萬元受讓投資永立詮精密工業，主營其他金屬製造業；以及大陸商鴻碩精密電工（蘇州）有限公司以1.21億元增資航碩興業，其主營銷售電腦周邊產品。

對外投資部分，包括永豐金租賃申請匯出1億美元，對外投資香港永豐金租賃（香港）有限公司；富邦壽申請匯出港幣7億元，對香港增資富邦人壽保險（香港）有限公司。

上市櫃公司對陸投資專案審查部分僅一件，為玉晶光申請匯出6770萬美元間接增資廈門子公司，從事經營光學透鏡、鏡頭等產銷業務。