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杏輝創新專利再下一城 「抗疲勞獨特配方」獲美國肯定

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

杏輝醫藥集團（1734）表示，公司創新研發「抗疲勞獨特配方」榮獲美國發明專利認證（專利字號 US10485836B2），此專利配方的關鍵成分來自管花肉蓯蓉中的「松果菊苷 Echinacosides」成分及還原型輔酵素Q10，透過3.33:1獨特配比，比傳統氧化型輔酶Q10可達到更強效的保護心臟、提升耐力、對抗疲勞作用。杏輝表示，此配方之應用產品也已取得國家抗疲勞健康食品認證，創新專利再下一城 。

杏輝指出，根據研究顯示，松果菊苷經文獻證實能夠保護心臟細胞、避免受到破壞，並能刺激體內活力荷爾蒙、提振精神、集中注意力、降低疲勞感，而還原型輔酵素Q10則是心臟中的重要能量轉換因子，適當補充具有克服心臟老化的作用。兩者搭配運用不同機轉協同作用，有助於提升心臟肌肉能力，消除疲勞，讓身體獲得最佳活力呈現。

由於高齡族及現代人高壓忙碌生活，又少運動，心臟缺乏心肺運動的刺激日漸衰弱，身體機能走下坡，因此常覺得疲勞、體力不夠用、精神不佳。

杏輝表示，公司以松果菊苷及還原型輔酵素Q10的特定比例配方，委託國內科研機構進行動物試驗結果顯示，攝食專利配方之小鼠在游泳力竭試驗項目中比攝取單方還原型輔酵素Q10之組別的耐力方面提升18.4%，此外對於乳酸清除率，攝食專利配方之小鼠可高達65%，比非攝食專利配方組別顯著提升2倍以上的耐力表現。實驗證實，整體配方對於增進疲勞消除、改善心臟肌肉的衰弱、增進心臟功能，並可預防慢性疲勞症候群的發生。

杏輝表示，過去公司在管花肉蓯蓉的研究聚焦在抗失智延緩衰老方面，除了獲得多國專利外，並且屢屢登上國際重要研究期刊。

因此，杏輝也把管花肉蓯蓉的研究觸角延伸到強健肌肉方面，針對此部分功效也陸續獲得台灣、美國及澳洲專利授權。新冠肺炎肆虐，各產業深受影響，杏輝以創新科研能力，發揮知識產權優勢，增進產品的核心競爭力，品質備受消費者及客戶肯定，業績逆勢穩定增長，表現不俗。

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