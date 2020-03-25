行政院核定 胡南澤升任台水董座、施義芳接掌台灣世曦

行政院近日核定多項公營事業人事案，包括台灣自來水公司董事長一職，由原總經理胡南澤升任；交通部所屬的財團法人中華顧問工程司轉投資的台灣世曦工程顧問公司，則由具土木專業背景的前民進黨籍立委施義芳接任。

彰化縣前縣長、台水公司董事長魏明谷以要陪伴家人為由，於就任滿周年前夕的上周閃辭，據了解，經濟部已提報董座懸缺，由現任的台水總經理胡南澤升任，而行政院預計今日將核定、公布該人事案，

據悉，胡南澤自2013年起升任台水總經理一職，任內已歷經三任台水董事長，他從台水工程師基層職務開始做起，一路升任組長、工務處經理、區處經理、總工程師、副總等職，因處事認真、待人誠懇，在台水內部頗有好評，人緣也相當不錯。

此外，台灣世曦公司董事長一職，原董事長周禮良於2016年9月起接任後，日前任滿離職，行政院核定該職務，由前立委施義芳接任，此任命也間接打破先前謠傳的行政院長蘇貞昌下令不准政治人物擔任公營事業職務的傳言。

交通部次長王國材今日在立法院交通委員會中答詢立委趙正宇時，證實上述人事安排。王國材認同趙正宇對於施義芳的人事安排「適才適所」的評論，並答詢表示，此人事任命這是專業，施義芳有土木專才，確實很專業。

施義芳為現任中華民國土木技師公會理事長，其曾任第九屆民進黨不分區立委，不過在第十屆立委選舉時，因名列不分區名單排名較後面的位置，最後因政黨票票數因素而未當選，此次的任命，也間接透露出蘇揆惜才的考量。