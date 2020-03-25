不保二！ 元大寶華下修國內經濟成長率至1.5%

元大寶華綜合經濟研究院今宣布，下修我國今年經濟成長率預估至1.5%，不只低於主計總處的預估2.37%，更比央行預估的1.92%低。元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源表示，目前國內有三大負面壓力，包含民間消費減、供應鏈斷鍊、民間投資下滑，「但下壓力量仍高於推升力量」，因此一口氣下修0.7個百分點。

梁國源表示，目前國內有三大負面壓力，第一是新冠肺炎疫情影響下，民眾減少外出，無薪假人數倍增，導致民間消費下滑，預估今年民間消費成長率僅1.04%；第二，疫情造成斷鏈危機，加上疫情延燒到歐美，需求出現萎縮，將衝擊我國進出口表現；第三，疫情導致不確定性增，連帶影響廠商投資意願，民間投資下滑。

但梁國源指出，國內也有三大正面因素，包含政府推出刺激性財政政策，政府支出增加；且近期油價下跌，可望使我國貿易順差增大；民間投資雖然受到疫情不確定性影響，但國內仍在台商回流的趨勢中，衝擊較小，預估今年國內民間投資成長率約2.79%。