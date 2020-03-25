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疫情擴散至歐美 三大產業營業氣候測驗點連兩月下滑

聯合報 / 記者戴瑞瑤／即時報導
台經院院長張建一今表示，疫情蔓延到歐美，開始影響到產業需求端。記者戴瑞瑤／攝影
台經院院長張建一今表示，疫情蔓延到歐美，開始影響到產業需求端。記者戴瑞瑤／攝影

台經院今公布最新景氣動向，受到新冠肺炎疫情蔓延到歐美，產業需求端出現問題，2月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點呈現同步下滑，三大產業測驗點皆連續二個月下滑。

台經院院長張建一表示，新冠肺炎疫情自亞洲擴散至世界各地，使得2月亞洲製造業景氣全面萎縮，中國2月PMI創歷史新低、日本與韓國PMI亦創下近年來的新低點，且因近期國際油價崩跌，更使得全球金融市場劇烈震盪，儘管3月美國聯準會短期內降息6碼，多國央行亦採行緊急降息與寬鬆貨幣政策來因應，也難以降低民眾的恐慌情緒升溫。

受到疫情擴大衝擊全球需求，使得各國際主要預測機構紛紛下修今年全球經濟成長率，IHS Markit將全球經濟成長率從2.5%下修至0.7%、EIU則從2.2%下修至1.0%，顯示疫情已經對全球經濟造成嚴重影響。

張建一指出，這次疫情跟SARS不一樣，現在是從供應鏈衝擊，接著影響到歐美的需求端。中國供應鏈現在慢慢恢復，就要看歐美端的需求，所以各國端出財政政策，美國直接發放現金，希望增加消費能力，歐美需求面到底降低多少，IHS公布美國PMI不如預期，中國PMI與美國是高度相關的，可以預測美國這季經濟成長率是不樂觀的。

央行昨端出2000億資金，張建一表示，現在推動「紓困2.0」，如果企業還有需求可以再來做，國際疫情還再擴散，公股銀行扮演很重要的角色，先要讓企業存活，一旦公司關閉、裁員，景氣要回來就很麻煩，失業多、消費能力就會出問題，實體經濟也會跟著出問題。

據台經院今公布的數據，2月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點呈現同步下滑。疫情升溫延後中國開工進度，令2月中國製造業生產表現低迷，連帶影響國內產業的需求下滑，加上國際油價持續走低，使得權重較大的電子機械業、化學工業與運輸工具業廠商看壞當月景氣的比例較高，受到疫情擴散至歐美，恐不利於終端需求，影響製造業廠商對於未來半年景氣看法多以持平與轉差居多。

服務業受到疫情干擾，國際航班大幅縮減，來台人潮驟降，國內民眾也減少公共場所群聚意願，使得多數的零售業、餐旅業與運輸倉儲業廠商看壞當月景氣，未來半年預估來台旅客觀光與國內住宿短期內恐難以恢復，部分企業也同時面臨營運持續的嚴重挑戰，全球金融市場動盪持續，整體消費緊縮，逐漸擴散成為銀行業的壞帳，餐旅業、批發業與銀行業對於未來半年景氣看壞的比例超過一半。

營建業受惠於春節過後各工地陸續投入興建，基建投資動能相對穩健，加上2月國內建物買賣移轉件數明顯成長，短期內尚未見到疫情衝擊，不過有鑑於疫情趨於擴大，將同時影響民眾看屋意願、不動產開發商的推案進度，導致交易量的表現恐將未如預期，多數的不動產業者看壞未來半年景氣。

景氣 製造業 台經院

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