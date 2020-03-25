台北市第五家防疫旅館上線 第六家27日將登場

為因應新冠肺炎疫情，台北市政府今（25）日指出，第五家防疫旅館今日上線服務，將提供居家檢疫旅客19個房間，而第六家防疫旅館「S Hotel」也預計在27日上線，可提供100間客房，與北市府攜手合作建構完善防疫體系，讓檢疫旅客安心度過14天。

北市府指出，北市防疫旅館自2月21日上線以來，迄今已接待161位檢疫旅客，四家旅館提供約200間房目前也有七成房間有旅客入住。上周記入住旅客主要來自歐洲各國，本周需求均來自美國、加拿大。

加計本周新上線的兩家防疫旅館，北市防疫旅館房間總數計約為320個房間，成長幅度高達六成。

北市府指出，新上線的第五家防疫旅館提供19間客房，房價含三餐為新1,700~3,000元，為減少接觸造成感染風險，規劃旅客入住前拍攝好相關身分證件照片以事先建檔、完成入住手續，入住時也將會量測體溫、建立聯繫群組，餐點則到附近餐廳購買，以豐富菜色滿足旅客需求，並於統一採買後放置在房間外的置物架上，於群組內通知旅客取餐。

北市府表示，第六家防疫旅館「S Hotel」位置鄰近機場，防疫住房專案一晚約6,000元，包含早午晚三餐，將由館內餐廳採用良好食材精心設計多樣化的中、西式菜色，並使用一次性餐具、垃圾專業處理，另透過24 小時前台服務，讓客人能夠安全舒適的度過14天的檢疫期間。