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UL永續發展管理軟體獲評滿分 可支援11項永續發展需求

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

全球的安全科學公司 UL前宣布，根據獨立研究和諮詢機構Verdantix近期發布的報告指出，UL 360 永續發展管理軟體在其研究分析的23家供應商中，在報告功能上獲得最高分肯定。

此外，UL 360 永續管理軟體還因支援以下需求功能而獲得最高分，包括：重大性分析；全球標準的永續框架報告； 與財務報告一致的永續發展報告；價值鏈協作；永續發展績效預測和投資回報率計算器；排放記錄和資源使用；資料追蹤與分析；永續策略規畫。

調查結果涵蓋在Verdantix發行的《Smart Innovators: Sustainability Management Software （SMS） (智慧創新：永續管理軟體)》和《EHS Software Benchmark: Sustainability Reporting （EHS軟體標竿：永續報告）》報告中。

Verdantix環境健康暨安全研究主任Steve Bolton表示，監管機構、客戶、投資者和非政府組織對企業施加越來越大的壓力，要求他們將永續發展策略深植到自己的商業計畫中。公認的國際永續框架，例如SDG的氣候行動、碳資訊披露專案（CDP）和全球報告倡議組織（GRI），必須被管理和報告。

現在，軟體扮演重要的角色，幫助企業收集和處理大量資料和指標。UL的永續管理軟體具有廣泛的多樣性和能力，可以幫助企業滿足報告中概述的所有永續發展需求，並擁有最廣泛和最深入的功能來提供環境健康安全和永續資料報告管理。

UL環境永續部總監暨總經理Giuseppe Barisan指出，該研究報告強調了UL的軟體表現特別出色的幾個領域，包括追蹤和分析排放、環境、社會和治理相關報告，以及永續策略規畫。我們的團隊仍持續致力於幫助企業管理永續的各個方面。最近推出的Turbo Carbon，就是要幫助所有供應鏈的企業管理碳排放報告。」

軟體

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