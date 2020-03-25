影/ 疫情後復原重建 勞長：產業可放寬七休一加班上限

勞動部長許銘春今到立院衛環委員會進行專案報告，會前受訪重申，因新冠肺炎是重大傳染病，屬於勞基法「事變」範圍，因此若經濟部認定的相關產業有需要，就可在加班工時、休假上彈性放寬。

許銘春表示，新冠肺炎疫情屬勞基法的「事變」範圍，若經濟部認定受疫情衝擊的產業有需要，在復原重建期，可根據勞基法第32條第4項、第40條，放寬勞工加班工時、國定假日、例假與休假的限制，適用人數目前尚未統計。

她解釋，原本勞工單日加班是一般正常工時8小時、加班4小時，若適用彈性的產業勞工，就沒有此加班上限的限制。不過，許銘春強調，勞基法仍有規定要給加班勞工適當休息，若休假加班，之後也要給予補休，還是需要注意勞工的健康安全

至於外界質疑美食外送員在疫情期間，缺乏防疫保護，許銘春說，勞動部已經輔導平台業者，要求業者提供外送員口罩、清潔消毒等防護設備。