農業補貼變錢坑 經費超支79億

總統大選前，農委會去年推出農業大補貼，經費多來自各項農業特別收入基金。根據農委會農業特別收入基金附屬單位決算顯示，去年一年基金決算四八七億八八三一萬多元，比原本預算增快二成，多花七十九億元，是過去五年最多。但基金主要財源八成三仰賴公庫挹注，形同是用全民納稅錢做選舉利多。

若以一年國中小學學校午餐預算約一五○億元估算，超支七十九億元，可讓全國中小學學生吃半年營養午餐。

以公糧收購為例，去年稻穀「收購無上限」，原本預計收購廿四萬四千噸稻穀，最後收了五十七萬四五八八噸，暴增一點三五倍。

另外，農委會宣稱去年農產品價格平穩，但農委會基金預算決算資料顯示，去年啟動包括高麗菜、柑桔、鳳梨、香蕉、芭樂、火龍果、芒果、檸檬、文旦、麻竹筍、生食甘蔗等收購或補貼，農委會稱為產銷調節措施；為了穩定豬肉及大宗養殖魚產銷，也進行產銷調節，共支出近六億七○一七萬元。

還有農漁民子女就學獎助學金去年改為「人人有獎」，共發十億七四四七萬多元；農業天然災害救助，包括農業天然災害現金救助，協助農民復耕，農業天然災害低利貸款，由基金給予低利貸款利息補貼差額，實際支出廿六億六七五三萬多元；另核貸十三點七四億元，協助農民購買農機七九八台。

農委會副主委陳添壽表示，去年從一月份開始，梨穗等各項農產都因為氣候失調不穩定有所損害，因此採用基金進行產銷調節；去年支出比較多的在公糧收購，多支出四十五億多。但他也說，農業有其特殊性，靠天吃飯，若沒這些基金挹注，農民會更辛苦，未來因應極端氣候，還是應進行結構性調整，比如非露天飼養，或者溫網室，減少氣候帶來的不確定性，才能撙節支出。

台大農經系系主任雷立芬說，由此可知，去年並不是農產品沒產銷失衡，是因從生產端就先用公務經費先處理掉，做收購或做「土壤改良」，這不應變成慣性，應去檢討市場是否需要這麼多的量，不要每次只做收購與補貼，這樣農委會可改為「農業福利部」。