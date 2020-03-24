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央行2000億銀彈救中小企業 4月正式上路

聯合報 / 記者戴瑞瑤／即時報導
央行總裁楊金龍。圖／聯合報系資料照片
央行總裁楊金龍。圖／聯合報系資料照片

央行今首度推出中小企業融通方案，以央行自有資金挹注2000億元援助受新冠肺炎疫情影響的中小企業，信保9成以上的新承作貸款，利率不超過1%，減輕中小企業負擔。央行表示，這可視為是針對這次疫情推出的急救措施。

央行總裁楊金龍19日在理監事會議後記者會上表示，將挹注2000億資金推出銀行辦理中小企業貸款的專案融通方案，加強銀行對受疫情影響的中小企業辦理紓困，降低疫情對經濟及金融衝擊，經過近一周與銀行協調後，今發布詳細內容。

央行業務局局長陳一端表示，考量到銀行自有資金有限，央行將提供銀行轉融通資金，利率按照擔保放款融通利率再減1.25個百分點，利率約為0.25%，額度暫定為2000億元，適用期間從今年的4月1日起至明年3月27日止，因根據央行法規定，擔保放款融通最長期限為360天。

陳一端說明，只要銀行評估因受疫情影響的中小企業放款，銀行承做此貸款後，可以向央行申請轉融通，用途為企業營運周轉需求，可以跟政府相關紓困振興貸款搭配使用。

針對銀行承作此專案貸款的條件，陳一端表示，專案貸款的額度與利率分為兩大類：第一是信保基金提供9成以上信用保證的新承作放款，每一戶額度為200萬元，利率不超過1%，此利率是央行專案融通利率再加0.75個百分點。

第二類是銀行徵提擔保品的新承作放款，每一戶額度最高600萬元，利率不超過1.5%，也就是央行專案融通利率再加1.25個百分點。

陳一端表示，目前這2000億元都是央行自有資金，銀行在承作時還是要依照授信準則處理，但因有很大部分是送信保，信保提供的保證成數，央行是九成以上，對銀行債權確保有相當大的保證。此專案是針對中小企業，一般銀行多數都有做中小企業放款，只要符合條件就可向央行申請融通，也歡迎民營銀行加入。

如何評估是受疫情影響的中小企業？陳一端表示，這授權各銀行自己評估，各銀行這陣子也有陸續推出專案優惠貸款，相信各銀行針對受疫情影響都會有評估標準。至於中小企業定義，則是根據行政院認定的中小企業標準為主。

若疫情影響時間拉長？央行也表示，將持續關注疫情發展，及專案融通的實際辦理情形，適時調整專案內容。

央行 疫情 楊金龍

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