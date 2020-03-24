38億買國發院土地？元利建設：三年前聽證會就說50.15億

針對昨（23）日黨產會主委林峯正對革實院土地案在立法院答詢時表示，元利建設實際買到金額是38億元，元利建設今日發布聲明表示，38億元只是支付價金，交易合約中載明買方需負擔土地增值稅11.85億元，這部分也是合約之一，因此若不含其他成本，光是直接支付價金38.3億元，加上土地增值稅11.85億元，集團支出費用達50.15億元，並非主委所稱僅38億元。

元利建設指出，黨產會早在2017年8月30日的聽證會就已經調查公司的取得對價關係，其中包含公司直接支付賣方的價金，以及代賣方負擔的土地增值稅，且相關交易金額均符合當時行情。

元利建設強調，林主委所稱元利建設實際買到的金額為38億元，應有誤會；主委所稱38億元的金額，是剔除由買方代為負擔的土地增值稅，但2017年的聽證會中，經黨產會邀請列席的台北市稅捐稽徵處官員、中華民國不動產估價師公會全聯會理事長均已說明相關稅捐規定，以及民間交易習慣，會中均肯認由買方負擔的土地增值稅，仍應為土地買賣的對價，因此實際上買賣付出金額就是50.15億元。

元利建設表示，除了支付相關土地價金、土增稅外，公司更需負擔並完成相關公益費用，其中包括協助政府遷建永建國小捐贈校地並已建築完成招生啟用。

元利建設指出，國發院土地交易中，元利建設屬於善意第三方，擁有相關合法權利需受法律保護，而非因交易案延伸成為政治問題受此波及；若黨產會仍有相關疑問，公司將持續配合，並在4月8日聽證會中提出相關說明。