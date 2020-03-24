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郵局儲蓄利率調降+政院調降房貸 青安貸款有望低於1%

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導
中華郵政公司今（24）日宣布，自明（25）日起調整存款利率，其中，2年期定儲機動利率由1.095%降至0.845%。本報系資料照／記者杜建重攝影
中華郵政公司今（24）日宣布，自明（25）日起調整存款利率，其中，2年期定儲機動利率由1.095%降至0.845%。本報系資料照／記者杜建重攝影

央行上周降息1碼後，中華郵政公司今（24）日宣布，自明（25）日起調整存款利率，其中，2年期定儲機動利率由1.095%降至0.845%，足額調降0.25個百分點。與2年期定儲機動利率連動的青年安心成家貸款，也跟著降息，對於承辦青安的首購族，可說是一大福音。

除此之外，行政院今日祭出自用住宅1000萬以內房屋貸款利率再降1碼，共降2碼，為期六個月。公股銀行主管預測，青安應也符合這半年的紓困措施，也就是說，青安客戶可於4月起至9月底止，享有降息兩碼的優惠，以最優惠的1.44%來計算，降2碼的話，只剩0.94%。

青年安心成家貸款共有三項方案，其中一段式機動利率目前為1.68%，按中華郵政2年期定期儲金額度未達新台幣500萬元機動利率（1.095％）固定加0.585%，目前為1.68%機動計息。自明天起將降0.25個百分點至1.43%，以最高額度800萬元的額度計算的話，每年可省下超過1,500元的利息費用，全年約20,000元。

第二個方案二段式機動利率，前2年按基準利率固定加0.345%，目前為1.44%機動計息，第3年起按基準利率固定加0.645%，目前為1.74%機動計息。調降後，前兩年的利率1.19%，第3年起為1.49%。

第三個方案為混合式固定利率，前2年採固定利率，第1年按「撥貸當時」基準利率固定加0.525%，目前為1.62%固定計息，第2年按「撥貸當時」基準利率固定加0.625%，目前為1.72%固定計息，第3年起按基準利率固定加0.645%，目前為1.74%機動計息。

若民眾於今日以前就已經申請第三個方案的話，前二年的利率不會調降，但若從明日開始申請，第1年利率降到1.37%，第2年為1.47%。而第3年不論你是新戶或舊戶，都為1.49%。

降息 中華郵政

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