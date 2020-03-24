助全民抗疫度難關 水電瓦斯費優惠、減免方案出爐　

行政院今（24）日拍板紓困2.0政策，提供包括水、電、瓦斯等費用降低、減免。針對企業用水費提供95折優惠，每家上限新台幣5,000元；電費低壓用戶部分提供9折優惠，每戶上限10萬元；電費高壓用戶部分，則提供調整契約容量免費服務。

對於新冠肺炎對於企業、個人經濟產生衝擊，行政院今日拍板多項新一波的紓困措施。在經濟部主責部分，其中包括水費、電費、瓦斯費等降低、減免部分。政委龔明鑫說明，水電費打折方案，是針對企業受疫情影響，營收連續兩個減損15%以上者適用。

經濟部長沈榮津說明，在水費部分，提供95折優惠，每家上限5，000元，台水估將少收5億元；電費折扣部分，針對低壓用戶，亦即所謂服務業、中小企業提供9折優惠，每戶上限10萬元，台電估約少收36億元。

沈榮津說明，電費高壓用戶的優惠部分，屬於中大型用戶，亦即製造業、大賣場等，台電認為這段期間相關企業因不景氣導致生產線沒全開、用電量沒這麼高，因此提供彈性調整契約容量，以減輕用戶的基本電費負擔。

沈榮津表示，未來景氣恢復後，若企業要恢復原來的用電契約容量，在兩年內恢復者，就不收取任何手續費，台電估這部分將少收約13億元，整體來講，台電將少燒共約49億元，

在瓦斯費優惠部分，龔明鑫指出，針對桶裝瓦斯每公斤將降5元，若以每桶20公斤瓦斯計算，目前現價約700元左右，等於可再降100元；電信費用部分，若因疫情影響而有繳納困難者，可申請緩繳六個月，期間不會斷話、斷訊。