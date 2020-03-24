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防疫假6成企業不支薪 勞資雙方迥異

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
yes123發言人楊宗彬（右）報告，防疫增加每月開銷為3,138元，抗疫商機上看286.4億元。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
yes123發言人楊宗彬（右）報告，防疫增加每月開銷為3,138元，抗疫商機上看286.4億元。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

yes123求職網24日公布「職場防疫與抗議經濟學」調查結果顯示，在6成5勞工有防疫照顧假需求下，卻有6成3企業認為照顧假可不給薪。另外，7成上班族口罩不離身，但擔心戴口罩會造成溝通上的誤會，也害怕身旁人口沫橫飛。

職場防疫經濟學

「有65.3%的勞工透露，可能有防疫照顧假需求。」yes123求職網發言人楊宗彬指出，其中47.8%有支薪才會請，17.5不支薪也會請。59.5%勞工認為要支付半薪，17.5%認為要全薪，10.5%可無薪。而資方的態度，僅28.9%願意支付半薪，7.8%願意支付全薪，63.3%則認為無薪即可，約36,7%的企業願意提供薪水。

「防疫宅經濟正夯！」yes123調查顯示，由於防疫考量所增加的開銷，個人每月平均為3,138元，以全體受雇就業者912.8萬人估算，抗疫商機上看286.4億元。不過，如果有外派或出差洽公需要，73.3%公司願意支付員工的「疫區工作津貼」每月金額為4,197元，而勞工的期望值則落在7,157元，打了59折。

勞工、企業齊防疫

「77%的人對疫情感到焦慮。」楊宗彬報告，53.9%勞工對於目前任職企業的防疫措施覺得滿意、安心，46.1%不滿意、不安心。上班日個人防疫措施上，勤洗手為92.4%，口罩不離身佔69.7%，隨身攜帶清潔、消毒用品則為45.8%。64.4%的上班族在通勤時，目睹有人沒戴口罩咳嗽或打噴嚏會增加焦慮感。

調查顯示，有65.6%的企業主動提供員工、訪客消毒／清潔用品，56.7%的公司讓員工訪客進公司前量體溫，要求員工自主健康管理並回報的比例則為54.4%。此外，有21.1%的企業透露，已經有企業營運持續計畫（BCP），其中8.9%已經啟動。已有BCP者，31.6%採分區、分組、分時上班，15.8%在家或遠距上班。

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口罩 職場 防疫照顧假

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