黨產爭議再起 元利駁斥便宜買革實院土地

針對黨產會主委林峯正23日在立法院答詢指出，2005年國民黨將革命實踐研究院土地，元利買得比較便宜的說法。元利建設今（24）日發聲明指出，當時取得對價金額為50.15億元，黨產會也於2017年8月30日聽證會，已調查本公司的取得對價，計算直接支付賣方之價金、及代賣方負擔之土地增值稅後，取得對價符合當時交易行情。

林峯正23日在立法院答詢指出，從買地的錢看起來，革命實踐研究院土地成交金額，與國民黨當初委託的鑑價金額有落差，讓元利可以買得比較便宜，國民黨當時估價是58億元，元利實際買到金額是38億元。

不過，元利當時取得對價金額為50.15億元，包括直接支付的價金38.3億元，以及約定買方負擔的土地增值稅11.85億元。另外，取得後的其他成本也皆由元利建設負擔，並不包含在取得對價金額50.15億元中。

對此，元利指出，黨產會早於2017年8月30日聽證會已經調查本公司取得對價，於計算本公司直接支付賣方之價金以及代賣方負 擔之土地增值稅後，取得對價符合當時交易行情。

元利指出，38 億元的金額，是剔除由買方代為負擔的土地增值稅，但2017年之聽證會已經黨產會邀請列席，包括台北市稅捐稽徵處官員、中華民國不動產估價師公會全聯會理事長說明，相關稅捐規定以及民間交易習慣，均肯認由買方負擔之土地增值稅，仍應為土地買賣之對價，因此實際買到金額為38億元的說法，應有誤會。